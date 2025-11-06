«Яндекс» запускает линейку ИИ-помощников для рекламодателей и рекламных площадок

«Яндекс» запускает линейку ИИ-помощников — новый уровень удобства и скорости в «Директе», «Метрике» и «Рекламной сети Яндекса» (РСЯ). Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Рекламы».

Благодаря искусственному интеллекту появится еще один сценарий взаимодействия: не только через привычные интерфейсы, но и через диалог с ИИ-помощником в личных кабинетах рекламных продуктов. Достаточно задать вопрос, и ИИ-помощник не только предложит решение, но и выполнит нужное действие.

Новичкам ИИ-помощники помогут быстрее разобраться в работе сервисов и сразу применять знания на практике; опытным пользователям — оптимизировать рутинные задачи и получить быстрый доступ к данным и их расшифровке; экспертам — развивать гипотезы и находить аргументы для принятия решений.

ИИ-помощники работают на базе нового поколения нейротехнологий «Яндекс Рекламы» — совокупности генеративных нейросетей на базе Alice ИИ и усовершенствованных моделей глубокого обучения.

ИИ-помощник в «Яндекс Директе»

В «Директе» ИИ-помощник возьмет на себя задачи по аналитике, поможет сформировать отчет, а также ответит на вопросы по статистике кампаний.

Раньше пользователю нужно было самому разбираться в настройках отчетов, фильтрах, метриках и вручную собирать аналитику. ИИ-помощник делает это в режиме диалога.

Важно, что пользователи смогут как самостоятельно сформулировать задачу, так и выбрать предложенные сценарии-подсказки. Например, такие: «Сформируй отчет по конверсиям за прошедшую неделю», «Покажи расход в моих кампаниях в Поиске за прошлый месяц» и т. д.

Скоро ИИ-помощник под контролем пользователя будет вносить изменения в настройки, давать рекомендации по оптимизации и масштабированию кампаний и помогать с запуском продвижения.

По данным «Яндекс Рекламы» на конец октября 2025 г., 90% маркетологов, работающих с «Директом», уже используют ИИ-инструменты: 56% — ежедневно, 34% — несколько раз в неделю. ИИ-помощник в «Директе» упростит доступ к таким инструментам и позволит решать задачи без необходимости интеграции с внешними системами.

ИИ-помощник в «Яндекс Метрике»

В «Метрике» ИИ-помощник изучит статистику посещений сайта, найдет точки роста, сравнит показатели с предыдущими периодами и конкурентами. Например, ИИ-помощник проанализирует «время на сайте», «отказы», «конверсии», данные по видам устройств, регионам, источникам трафика, времени посещения сайта, чтобы указать причину снижения количества визитов посетителей на сайте.

ИИ-помощник в AppMetrica

ИИ-помощник в AppMetrica поможет найти отчет, и объяснит, где искать и как работать со сложными метриками. Например: «Сколько человек открыли мое приложение вчера?» или «Сколько процентов пользователей вернулись в приложение через пять дней после того, как впервые его установили?»

Кроме того, ИИ-помощник обсудит продуктовые идеи и гипотезы. Например, пользователь может спросить: «Как можно вырастить вовлеченность пользователей?» и получит мнение нейросети, включающее лучшие практики.

ИИ-помощник в РСЯ

В РСЯ ИИ-помощник ответит на вопросы о том, как устроена «Рекламная сеть», и как работать в ее интерфейсе. Снизит количество рутинных задач и предложит рекомендации по монетизации владельцам площадок.

ИИ-технологии в «Рекламе»

ИИ-помощники работают на базе нового поколения нейротехнологий Yandex Neuro Ads «Яндекс Рекламы» — совокупности генеративных нейросетей на базе Alice AI и усовершенствованных моделей глубокого обучения.

Так, по итогам III квартала 2025 г. использование нейротехнологий помогло увеличить эффективность рекламных инструментов на 29% по сравнению с тем же 2024 г.

«Наши ИИ-помощники — специализированные. Каждый обладает глубокими знаниями и возможностями внутри своего продукта, в отличие, например, от универсальных нейросетей. Мы хотим упростить специалистам работу, в первую очередь там, где она трудоемка. С ИИ-помощниками сложные задачи, которые раньше требовали множества кликов, решаются одним запросом. А в исследовательских задачах, где раньше цепочка действий и решений была неочевидна, сейчас достаточно просто описать конечную цель», — отметил директор по продуктам и искусственному интеллекту «Яндекс Рекламы» Алексей Штоколов.

В ближайшее время пользователи сервисов и платформ «Яндекс Рекламы» смогут формулировать искусственному интеллекту цели и желаемый результат, а ИИ-помощники научатся предлагать не инструкцию к исполнению, а готовое действие.

Например, они сами зададут вопросы пользователю, на основе полученных данных создадут кампанию (напишут тексты объявлений, предложат релевантные изображения) и запустят продвижение товаров и услуг.

Роль специалиста в рекламных продуктах «Яндекса» остается центральной. Пользователь сам принимает решения и контролирует запуск действий ИИ-помощников.

ИИ-инструменты помогут более чем 600 тыс. бизнесов и более чем 90 тыс. партнеров «Рекламной сети Яндекса».

Новая функциональность будет появляться постепенно.

В ноябре 2025 г. ИИ-помощники в «Директе», «Метрике», AppMetrica и РСЯ станут доступны части пользователей.

«Яндекс Реклама» планирует запустить полную линейку и обеспечить к ней доступ всем пользователям до конца 2025 г.