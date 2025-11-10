CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Клиентам БКС стало доступно автоматическое управление инвестициями через сервис Trade API

«БКС Мир инвестиций» запустил сервис Trade API для удобного подключения собственных алгоритмических стратегий напрямую к инфраструктуре брокера. Это цифровой интерфейс, который дает клиенту доступ к платформе брокера и позволяет автоматизировать торговлю, сделать ее точнее и быстрее. Trade API будет полезен инвесторам, использующим свои индивидуальные алгоритмы и программы. Для работы с новым сервисом нужны базовые навыки программирования.

Прямое подключение к торговым системам БКС позволяет клиентам создавать собственные алгоритмические стратегии («торговые роботы») и получать доступ к рыночным данным для непрерывной торговли без использования мобильного приложения, веб-кабинета или терминала. Сервис поддерживает так называемую программную (алгоритмическую) торговлю в режиме реального времени с минимальным ручным вмешательством.

Интерфейс БКС Trade API использует два защищенных протокола: HTTP API для выставления заявок, получения информации по инструментам и WebSocket API для доступа к рыночным данным и состоянию портфеля. Торговые алгоритмы могут быть связаны с аналитическими платформами и системами машинного обучения. Отслеживание счета и управление инвестиционным портфелем осуществляется автоматически.

Благодаря этому инструменту клиенты БКС могут: перейти от ручного выставления заявок к полностью автоматизированной торговле; реализовывать сложные торговые стратегии с возможностью предварительного тестирования на исторических данных; интегрировать торговый функционал с внешними сервисами и создавать собственные экосистемы управления инвестициями; исключить эмоциональный фактор из принятия инвестиционных решений; получать рыночные данные и обновления состояния портфеля в реальном времени.

Для подключения к БКС Trade API достаточно зайти в личный кабинет «БКС Мир инвестиций», выбрать счет и выпустить уникальный API-токен. Такой подход обеспечивает высокую безопасность и удобство работы без необходимости установки дополнительного программного обеспечения.

Первые инвесторы, подключившие сервис, смогут торговать через API с расширенными лимитами без дополнительной комиссии.

