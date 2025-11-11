Т2 запустила бренд T2 AdTech — нового игрока на рекламном рынке

T2, российский оператор мобильной связи, запустил новый бренд T2 AdTech – стратегическое направление, объединяющее все активы компании на рекламном рынке. Новые решения будут построены на продуктовом и технологическом взаимодействии между телеком-рынком и AdTech: омниканальном использовании аудиторных данных за счет Stable ID, технологий ИИ, антифрод-наработок, а также собственного и партнерского инвентаря.

Т2 AdTech – новый игрок на рекламном рынке. Технологический бренд Т2 представил директор по монетизации больших данных Антон Мерзляков. Он возглавил новое направление. T2 AdTech объединит как уже зарекомендовавшие себя на рекламном рынке продукты и технологии, так и новации.

В 2024 г. Т2 приняла решение выйти на рынок AdTech и приобрела трех крупных игроков отрасли – Yabbi, Redllama и Plazkart. Бренд T2 AdTech – стратегическое направление, объединяющее активы всех четырех компаний на рекламном рынке, и новая экосистема, в которой телеком-инфраструктура и рекламные технологии будут работать вместе. Основой подхода станут аудиторная платформа на базе Stable ID, ИИ-решения и антифрод-технологии, а также доступ к собственному и партнерскому инвентарю, включая ресурсы ГК «Ростелеком».

Т2 AdTech сфокусируется на трех ключевых векторах развития: создании новых востребованных продуктов, масштабировании существующих решений и построении долгосрочных партнерств с рекламодателями, провайдерами инвентаря и технологическими игроками. Уже сейчас в рамках T2 AdTech клиентам компании доступны таргетированные размещения в TG Ads на основе сегментов больших данных от Т2, мобильный перформанс, data-аналитика online-to-offline, программатик-размещения и другие инструменты, позволяющие измерять реальный бизнес-эффект рекламных кампаний.

Антон Мерзляков, директор по монетизации больших данных Т2 и T2 AdTech, сказал: «Цель T2 AdTech – ответить на вызовы рекламного рынка, предложить игрокам качественные и масштабируемые решения. Потребитель сегодня перегружен рекламой, любые рекламные коммуникации рискуют остаться незамеченными. Любой аудитории все сложнее выделить действительно важные и релевантные для себя предложения. Как телеком-компания мы круглосуточно находимся рядом с потребителем и знаем, в какой момент, через какой канал и с помощью каких креативов лучше всего донести ценность бренда и продуктовое предложение. Именно это знание позволит нам решать главный вызов современной рекламы – быть услышанной».

Ирина Лебедева, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности Т2, отметила: «Запуск T2 AdTech – это ответ на вызовы современного цифрового маркетинга. Мы объединяем силу уникальных данных телеком-оператора, антифрод-экспертизу и искусственный интеллект, чтобы помочь рекламодателям говорить с потребителями в нужное время и на правильном языке. Это усиливает релевантность коммуникаций, снижает издержки и повышает ROI. Мы анализируем данные на основе информации по 14 млн домохозяйств страны. А обновление профиля аудитории на платформе T2 AdTech происходит максимум через 300 секунд с момента совершения действия. Например, если кто-то заинтересовался шопингом, платформа сможет использовать эти данные максимум через пять минут. Для рынка это новый уровень прозрачности, омниканальности и доверия».