МТС развернула сеть LTE в экокурорте «Кука»

МТС обеспечила устойчивое покрытие мобильной сети на территории старейшего бальнеологического санатория «Кука» в Забайкальском крае. Сверхчеткая связь и скоростной мобильный интернет МТС доступен на всей территории экокурорта, известного в Забайкалье и за его пределами благодаря оздоровительным процедурам и источнику минеральной воды. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Экокурорт «Кука» называют еще «маленькой Швейцарией» Забайкалья. Расположенный в 70 километрах от краевой столицы Читы, забайкальская здравница предлагает более 20 лечебно-оздоровительных программ, кемпинг, экскурсии по экомаршрутам. Минеральная вода «Кука» известна целебными свойствами с XIX века, она содержит большое количество разных микроэлементов и уникальна тем, что на выходе из источника ее температура составляет 3°C, поэтому для лечения вода подогревается в разных температурах. Благодаря сети МТС посетители санатория смогут помимо лечебных процедур добавить в программу отдыха просмотр любимых сериалов в онлайн-кинотеатре, чтение электронных книг, а также общение с друзьями в социальных сетях.

Большой популярностью у гостей санатория пользуются не только оздоровительные процедуры, но и отдых. На 26 гектарах хвойного леса расположены водоемы с пляжной зоной, спортивные и детские площадки, СПА-центр и экотропы различной протяженности и сложности. Сеть МТС позволит отдыхающим пользоваться привычными цифровыми сервисами, делиться в мессенджерах впечатлениями и публиковать селфи.

«В развитии телеком-инфраструктуры в Забайкалье, мы уделяем также большое внимание популярным туристическим локациям и маршрутам. Санаторий «Кука» один из таких, только за прошлый год курорт посетили более 12 тыс. человек. Теперь сотрудники и многочисленные туристы могут отдыхать, проходить оздоровление и быть всегда на связи с МТС, а жители села Кука пользоваться сервисами госуслуг, удаленно учиться, работать или вести бизнес-проекты», – сказал директор МТС в Забайкальском крае Денис Бойко.