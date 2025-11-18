«МегаФон» подключил 4G для дачников под Лесозаводском

Жители Лесозаводского городского округа теперь могут пользоваться мобильной связью «МегаФона» в Филаретовке. Специалисты оператора запустили в селе базовую станцию и обеспечили для абонентов выход в Сеть на средней скорости до 30 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Филаретовка — небольшое село в пригороде Лесозаводска, здесь проживает чуть более 200 человек. Благодаря близости к городу это место стало привлекательным для дачников. Рядом с селом протекает горная река Тамга, куда любители рыбной ловли часто отдыхают с удочкой.

Запуск базовой станции и расширение LTE-покрытия позволило обеспечить качественной мобильной связью местных жителей и рыбаков, приезжающих насладиться природой. Высокие интернет-скорости позволяют комфортно общаться в соцсетях и мессенджерах, загружать видеоконтент — пользоваться необходимыми цифровыми сервисами. Помимо этого, абонентам оператора также стали доступны звонки через современную технологию VoLTE с более чистой передачей голоса.

«В Приморском крае мы активно развиваем телеком-сеть в пригородных зонах, где традиционно высокий спрос на качественную связь. Важно, чтобы абоненты не ощущали границ 4G-покрытия при перемещении по городскому округу. Поэтому мы обеспечили современную связь в Филаретовке, а наши абоненты теперь могут пользоваться мобильным интернетом и голосовыми вызовами такого же высокого качества, как и в Лесозаводске», — сказал директор «МегаФона» в Приморском крае Олег Никитин.