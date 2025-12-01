«Авито»: оборот книг в онлайне вырос на треть

Аналитики «Авито» изучили продажи книг и выяснили, что их оборот за первые три квартала 2025 г. вырос на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Кроме того, читатели стали чаще искать новые имена, возвращаться к классике и интересоваться крупными сериями. Об этом CNews сообщили представители «Авито Товаров».

Общие тренды

Россияне продолжают читать: оборот книг в первых трех кварталах 2025 г. вырос на 35% год к году.

Лидером продаж стала современная проза — на нее пришлось 14% всех покупок книг. Далее следуют фэнтези (11%) и классическая проза (10%). Вместе с ней третью строчку делят фантастика и учебная литература с долями по 10%. Семейная аудитория активно покупала сказки и приключенческую литературу: оба направления заняли по 9% продаж.

Самый популярный запрос в поиске в 2025 г. — детские книги. В этом сегменте лидером года стали сказки и народные произведения.

Самые читаемые книги

Чаще всего на «Авито» осенью покупают книги о Гарри Поттере. На втором месте — остросюжетный фэнтези-роман «Иные» Александры Яковлевой, а тройку лидеров замыкает классика — «Преступление и наказание» Федора Достоевского. Далее идет манга «Магическая битва» Гэгэ Акутами, а пятерку лидеров замыкает психологический бестселлер «К себе нежно» Ольги Примаченко.

Лидером роста продаж последнего месяца стала книга «Волшебник страны Оз». Ее в октябре 2025 г. в сравнении с сентябрем 2025 г. стали покупать чаще на 36%. Далее идут книги о Гарри Поттере (+30%) и «Самый богатый человек в Вавилоне» (+27%) Джорджа Самюэля Клейсона о секретах благополучия. Также в топ-5 — еще один психологический бестселлер «Искусство любить» (+22%) Эриха Фромма и роман «Иные» (+10%).

Кому доверяют читатели

В топ авторов года вошли как известные мировые имена, так и признанная российская классика. Чаще всего пользователи покупали книги Джоан Роулинг. Причем в период новогодних праздников поиски и продажи книг о Гарри Поттере, по данным «Авито», растут в 2,5 раза.

Также в лидерах — произведения Михаила Булгакова, Анны Джейн и Эрин Хантер. Последнее имя в списке — общий псевдоним четырех британских писательниц, известных по таким сериям книг, как «Коты-Воители», а также «Странники», «Хроники Стаи» и «Земля Отважных». По статистике видно, что интерес к зарубежным авторам заметно выше: их выбирали в два раза чаще, чем отечественных.