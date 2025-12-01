«Корпорация МСП» помогла бизнесу получить более 5,7 млрд рублей задолженности

Более 10 тысяч обращений малый и средний бизнес направил в Корпорацию МСП через «Сервис 360» на Цифровой платформе МСП.РФ с момента его запуска в 2022 г. При содействии Корпорации предприниматели без длительных досудебных тяжб получили более 5,7 млрд руб. просроченной задолженности по исполненным договорам. Также бизнесу помогли разрешить спорные ситуации с маркетплейсами и защитить права в случаях необоснованного и излишнего административного давления. Об этом CNews сообщили представители «Корпорации МСП».

«Нам важно слышать предпринимателей и быть с ними постоянно на связи. Это позволяет не только помогать бизнесу в решении точечных проблем, но и проводить донастройку всей системы развития малого и среднего предпринимательства в стране. Для этого и был запущен специальный сервис обратной связи на МСП.РФ. Сегодня количество обращений уже перешло рубеж в 10 тыс. В 2025 г. задержки оплаты по исполненным договорам стали ключевой проблемой, с которой к нам приходили предприниматели. На эту тему пришлось свыше 50% от общего числа обращений. С 2022 г. нам удалось добиться погашения задолженности со стороны заказчиков на общую сумму более 5,7 млрд. руб., в том числе благодаря выстроенному бесшовному алгоритму взаимодействия между Корпорацией и ФАС России. В этом году после обращений предпринимателей через «Сервис 360» заказчики полностью или частично погасили долги почти на 670 млн руб. Самая большая задолженность, которая была погашена при содействии Корпорации, составила почти 128 млн руб.», — сказал генеральный директор «Корпорации МСП» Александр Исаевич.

Второй по востребованности повод для жалоб со стороны МСП — работа маркетплейсов, на нее приходится примерно каждое десятое обращение.

«Для решения спорных вопросов с маркетплейсами мы используем подходы и механизмы, которые были разработаны в начале 2023 г. Корпорацией совместно с крупнейшими цифровыми площадками. «Сервис 360» позволяет нам получать обратную связь и решать как частные проблемы, такие как необоснованные штрафы, блокировки карточек товаров и т.д., так и формулировать системные вопросы, включая частое изменение условий работы на площадках, безусловное участие в акциях, отсутствие эффективной системы рассмотрения жалоб и др. Многие темы, поднятые через «Сервис 360» предпринимателями, были систематизированы, вынесены на обсуждение и решения по ним нашли отражение в законе о платформенной экономике», — сказал Александр Исаевич.

Он добавил, что переход на риск-ориентированный подход и профилактику нарушений сократили количество проверок и, соответственно, число жалоб как на них, так и на административное давление. На эту популярную в прошлом тему сейчас приходится около 5% обращений через «Сервис 360». Доля обращений по вопросам правовой поддержки, имущественного характера, реструктуризации долгов, проблем при взаимодействии с институтами развития и запросами на консультации и разъяснения не превышают нескольких процентов.

Системная защита прав предпринимателей и решение их частных вопросов входит в число приоритетов работы «Корпорации МСП». Специально для оперативной обратной связи с бизнесом функционирует «Сервис 360». Он доступен на Цифровой платформе МСП.РФ, которая была создана в 2022 г. и развивается по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика» под кураторством вице-премьера Александра Новака.