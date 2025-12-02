CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Интернет-реклама
|

«МТС AdTech» запускает кросс-платформенную механику рекламных кампаний в DSP и Telegram Ads

Рекламная вертикаль МТС («МТС AdTech») сообщила о запуске комплексного таргетинга, позволяющего увеличивать эффективность рекламных кампаний за счет каскадного показа рекламы аудиториям в «MTС DSP» и Telegram Ads с использованием идентификатора Stable ID. Мультиканальный таргетинг на единые сегменты позволяет кратно растить знание о бреде – замеры Brand Lift фиксируют рост знания о бренде до трех раз в сравнении со стандартными механиками. Решение дает рекламодателям возможность оптимизировать медиапланирование и перенаправить медийные бюджеты на закупку эффективного инвентаря.

Рекламодатель при запуске комплексного таргетинга запускает кампанию в «МТС DSP» на сегменты из обезличенных и агрегированных данных Big Data МТС и партнеров, или собственную базу клиентов, идентифицируемых по Stable ID. Реклама показывается пользователям в веб- и in‑app‑инвентаре. Затем «МТС AdTech» сопоставляет пользователей, которые увидели рекламу в DSP, с аудиторией в Telegram Ads. Это становится возможным благодаря наличию Stable ID – внутреннему стабильному идентификатору абонента, который позволяет корректно связывать показы на разных платформах без использования персональных данных. После сопоставления реклама в Telegram Ads показывается тем же пользователям, которые видели ее на сайтах и в приложениях через «МТС DSP». Сквозная аналитика на основе Stable ID позволяет определить post‑view‑конверсии и оценить вклад каждого канала в общую рекламную воронку.

В течение года «МТС DSP» значительно расширила охват за счет подключения суверенного инвентаря – новых площадок с совокупным MAU более 43 млн пользователей, что, по внутренним оценкам, обеспечивает рост совокупного охвата DSP на 11%. Новые каналы включают in-app-поставщиков (в том числе Unity/IronSource) и веб-площадки с высокими объемами запросов: для видеоформатов доступно порядка 150 млн запросов в месяц; по IronSource – баннеры 20–25 млрд запросов/месяц и видео 3–3,5 млрд запросов/месяц. Отдельно стоит отметить Telegram Ads, где ежемесячно в России насчитывается более 100 млн активных пользователей. Расширение инвентаря повышает конкурентность аукционов, что способствует снижению средних CPM и увеличению доступного объема показов для таргетированных сегментов.

«Использование последовательной механики в нескольких каналах позволяет рекламодателям выстраивать более эффективную воронку взаимодействия с аудиторией. Сначала пользователь видит рекламу в DSP, затем мы можем подогреть его интерес в Telegram Ads, что повышает вероятность конверсии. Такой подход также позволяет оптимизировать медиабюджет, направляя показы на наиболее релевантных пользователей и оценивая вклад каждого канала в общую эффективность кампании. При тестировании этой механики на представителях банковского сектора знание о бренде выросло в среднем в три раза, а число конверсий увеличилось на 11%. Дополнительно отмечено улучшение ключевых рекламных метрик: CTR баннеров вырос в 1,5–2 раза, а VTR видео – примерно в 1,5 раза», – сказала директор департамента продаж «МТС AdTech» Татьяна Ковалевская.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Стараниями Microsoft сломан главный почтовый клиент мира. Он разучился работать с документами, которые нужны любой бухгалтерии

Конференция CNews «Рынок аналитики и больших данных 2026» состоится 5 марта

Там ничего нет. С «Яндекс Карт» исчезли панорамы района, в котором стоит дом певицы Долиной

Крупнейшая страна мира заставит производителей предустанавливать на смартфоны государственное приложение, которое нельзя удалить

Оперативную память начали воровать прямо из посылок

У россиян похитили за год более 1,5 миллиардов с помощью легального приложения Android

Конференции

Современные контакт-центры 2025

Миграция в облако

Business Process Management 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие умные колонки в 2025 году: выбор ZOOM

Битва голосовых помощников: Алиса, Маруся и Салют

Лучшая техника Dreame по уходу за волосами: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще