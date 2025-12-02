Средний чек растет: женщины и молодежь задают тон на рынке цифровых товаров

По данным «Почты Mail» средний чек на оплату зарубежных онлайн-игр, пополнение внутриигровых кошельков и подписок увеличился на 20% по сравнению с летом 2025. Во многом этому способствовал период ноябрьских распродаж и «Черная пятница», которые традиционно стимулируют спрос на цифровые сервисы. Об этом CNews сообщили представители Mail.

Также изменился портрет покупателя. Размер мужской аудитории снизился на 10%, а женщины стали активнее совершать покупки цифровых товаров. При этом доля молодежи выросла на 20%.

На витрине цифровых товаров в «Покупках Mail» самой популярной игровой площадкой по-прежнему остается Steam, а среди игр — пополнение PUBG Mobile. Также в тройку лидеров вошел ChatGPT: интерес пользователей к нейросетям продолжает расти и даже обгоняет многие традиционные популярные онлайн-игры. Эти данные подтверждают устойчивый интерес пользователей к игровым платформам и онлайн-сервисам на базе ИИ.

Турция и Китай вновь стали самыми востребованными направлениями для приобретения eSIM, а на третье место поднялась Грузия, которая сместила Таиланд. Это отражает изменение туристических маршрутов и предпочтений российских путешественников этой осенью.

«Мы видим, что всплеск активности в осенний период подтверждает, что сезонные события продолжают оказывать сильное влияние на поведение пользователей: они активнее инвестируют в удобство, развлечения и технологии. Для рынка это сигнал к тому, что адаптивность и способность подстраиваться под сезонные паттерны становятся ключевыми факторами успеха», — сказал руководитель продуктового направления «Покупки Mail» Александр Суровов.

«Уже ставшие традиционными осенние распродажи не остались без интереса пользователей — рост внутриигровых покупок и общая платежная активность в ноябре выросла на 20% по сравнению с предыдущим месяцем. Особенно востребованы оказались российские проекты вроде Tanks Blitz и Black Russia. Также в топ по оплатам попали и международные игры — успехом пользуются китайские игры, например Cyber Evolution: Начало или Doomsday: Last Survivors», — сказал директор по продукту RuStore Олег Афанасьев.