Избранные товары топ-брендов: в России появился новый сервис «Ozon Селект»

Ozon запустил сервис с избранными брендами fashion-сегмента. Ассортимент «Ozon Селект» отбирали вручную — это трендовые вещи среднего и премиального ценовых сегментов. Основу каталога составляют одежда, обувь и аксессуары известных российских брендов. Например, в «Ozon Селект» уже доступны коллекции Ekonika, Yulia Wave, Belle you, Askent. Сервис будет уделять особое внимание товарному виду и качеству упаковки. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Новое приложение «Ozon Селект» в лаконичном дизайне упростит поиск брендовых вещей для покупателей. В каталоге представлены проверенные вещи от популярных брендов и нишевых отечественных марок среднего сегмента и выше — на витрине доступно уже более 130 тыс. товаров. В основе ассортимента — категория моды: мужские, женские и детские одежда, обувь и аксессуары. Кроме того, покупатели смогут приобрести в «Ozon Селект» декоративную и уходовую косметику, электронику для бьюти-процедур (стайлеры, фены), товары для создания домашнего уюта (текстиль, аксессуары для дома).

В каталоге «Ozon Селект» — лимитированные коллекции и вещи от брендов, которые недоступны в приложении Ozon, а также релевантные марки, которые одновременно продаются на маркетплейсе. Новый сервис поможет российским игрокам fashion увеличить аудиторию и расширить географию продаж — благодаря развитой логистике Ozon и сети пунктов выдачи по всей России.

Особое внимание «Ozon Селект» уделит товарному виду и качеству упаковки: вскоре возвраты станут бережно переупаковывать, по желанию продавцов покупки будут доставлять в фирменных боксах «Селект», а некоторые вещи — пломбировать.

«Ozon Селект — это пространство, которое переносит бутиковый опыт шоппинга в удобный и актуальный формат — онлайн. Наша команда тщательно отбирает модный ассортимент: на витрине приложения вы найдете вещи хорошо известных брендов, а также качественных локальных марок, которые ранее не были доступны на маркетплейсах,— отметила Илоанга Ершова, директор «Ozon Селект». — При этом для пользователей «Селекта» мы сохранили привычные и востребованные сервисы нашей платформы, например, удобную доставку в 78 тыс. пунктов выдачи по всей стране и возможность оплаты после примерки».

Запуск нового сервиса — реакция на новую стадию развития российского fashion-рынка, когда покупки даже дорогостоящих вещей в онлайне стали нормой. По прогнозу «РБК Исследования рынков», на онлайн-продажи приходется уже 60% fashion-рынка. При этом на Ozon наблюдается устойчивый рост интереса к товарам среднего сегмента и выше: почти 27 млн клиентов приобретали на Ozon вещи из категории fashion дороже 20 тыс. руб.

Приложение «Ozon Селект» уже доступно для скачивания во всех основных магазинах приложений.

