СК «Согласие» начала обслуживание клиентов в мессенджере Max

СК «Согласие» представила в Max собственное мини-приложение с полным набором сервисов и интеллектуальный чат для быстрых консультаций. В зависимости от обстоятельств пользователь может выбрать удобный формат общения, не выходя из мессенджера.

Мини-приложение предоставляет клиентам полный контроль над страховыми продуктами: оформление, продление и корректировка полисов. Через сервис можно мгновенно заявить о страховом случае, воспользовавшись личным кабинетом «Согласия». Вместо того чтобы ехать в офис, достаточно просто загрузить все документы и фото в приложении.

Если у пользователя простой вопрос, не требующий авторизации, можно обратиться в чат поддержки. Диалог начинается с уточняющих вопросов бота. Это помогает направить клиента к нужному специалисту. На любом этапе можно сразу выбрать опцию «позвать оператора» для персонального обслуживания.

Чтобы узнать статус урегулирования убытка по КАСКО, ОСАГО или ДСАГО, клиенту достаточно сообщить оператору номер страхового случая. Для доступа ко всем функциям и получения персонализированной помощи рекомендуем авторизоваться в личном кабинете.

Через мини-приложение клиенты ДМС могут воспользоваться телемедициной, записаться на прием к врачу, вызвать скорую медицинскую помощь, вызвать специалиста на дом, согласовать медицинские услуги, а также получить информационно-консультативную поддержку по любому вопросу.

«Мы целенаправленно развиваем цифровые каналы, чтобы страхование стало естественной частью повседневной жизни клиентов. Запуск в Max — это новый стандарт сервиса: теперь все страховые операции доступны прямо в мессенджере, где люди уже привыкли решать свои задачи», — отметила Асмик Фаградян, начальник управления аналитики и цифровых компетенций «Согласия».

