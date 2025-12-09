«Авито Подработка»: осенью 2025 года сфера доставки и грузоперевозок стала лидером по росту числа предложений о подработке

Эксперты «Авито Подработки» проанализировали данные за осень 2024/2025 гг. и выяснили, в каких сферах появилось больше всего предложений о частичной занятости. Наибольший рост пришелся на сферу доставки, грузоперевозок и логистики: осенью текущего года количество предложений о подработке увеличилось на 69% за год, а исполнителям предлагали около 43,1 тыс. руб/мес. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Наиболее активно в сфере осенью этого года искали водителей категории C (+144%) — за подработку им предлагали порядка 87,7 тыс. руб/мес. На 38% чаще, чем годом ранее, искали также водителей-экспедиторов, которым за неполную занятость предлагали в среднем 72,7 тыс. руб/мес.

Сфера связи и телекоммуникаций оказалась на втором месте в рейтинге: осенью 2025 г. число предложений о подработке выросло на 62% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г., а средние предлагаемые вознаграждения за такой формат занятости достигали 47 тыс. руб/мес. Активнее всего в сфере искали монтажников (+110%) и менеджеров по продажам (+35%) — исполнителям на такой подработке предлагали в среднем 110,9 тыс. руб/мес и 61 тыс. руб/мес соответственно. При этом фактический заработок менеджеров по продажам в значительной степени зависит от процента со сделок и может отличаться от представленных средних значений.

Тройку сфер с наибольшим приростом новых предложений о подработке замкнул сегмент такси и пассажирских перевозок — осенью 2025 г. таких объявлений стало в 1,5 раза (+58%) больше, чем годом ранее, а исполнители за неполную занятость могли рассчитывать в среднем на 44,5 тыс. руб/мес. Активнее всего искали водителей такси (+39% за год) — за неполную занятость осенью текущего года они могли получать около 53,7 тыс. руб/мес.

«Осенью рынок подработки заметно оживился: общее число предложений выросло на 60% за год, а откликов стало больше на 74%. Люди активнее ищут гибкие форматы, а бизнесу все чаще нужны исполнители на неполный график. В сфере телекоммуникаций число откликов исполнителей увеличилось сразу в два раза (+102%) за год — один из самых высоких показателей сезона. Существенный рост мы также увидели в сфере доставки и грузоперевозок, где интерес исполнителей вырос на 66% за год. Гибкие форматы занятости становятся полноценным и удобным способом дополнительного заработка — подработку просто совмещать с учебой или основной работой, и для многих это возможность попробовать себя в новой профессии или сфере», — сказал Сергей Яськин, директор сервиса «Авито Подработка».



