«Руцентр» перевел более 400 тыс. доменов российских компаний на усиленный уровень защиты

По данным «Руцентра», на корпоративные тарифы с доступом к усиленному уровню защиты было переведено 406 487 тыс. бизнес-доменов. Большинство доменных имен — 66% — зарегистрированы в национальной зоне .ru, 15% находятся в кириллическом домене .рф, а 5% относятся к международной зоне .com. Остальные домены российских компаний распределены по зонам .su, .pro, .com.ru, .spb.ru и др. Об этом CNews сообщили представители «Руцентра».

Сегодня в рамках корпоративных тарифов «Руцентра» для бизнеса реализована возможность бесплатного подключения дополнительных опций безопасности. В качестве основных мер безопасности администраторы доменов выбирают двухфакторное подтверждение операций с доменом, экстренное оповещение SMS-уведомлениями о критичных событиях (окончании срока регистрации, снятии делегирования, удалении домена), мониторинг запросов по количеству проверок домена в Whois, мониторинг конкурентных регистраций аналогов домена в других доменных зонах и другие опции безопасности.

Кроме того, администраторы доменов отказываются от восстановления пароля по электронной почте и вводят ограничение доступа к личным кабинетам по IP-адресам. По мнению экспертов «Руцентра», отказ от e-mail как средства восстановления является базовым и критически важным шагом, поскольку электронная почта остается наиболее уязвимым элементом, становясь для злоумышленников «ключом от всех дверей».

Для повышения защищенности онлайн-активов эксперты «Руцентра» также рекомендуют компаниям использовать функцию «Мультидоступ» — новый сервис, который является собственной разработкой компании. Мультидоступ позволяет гибко разграничивать права сотрудников (например, между ИТ-специалистом, бухгалтером, юристом и маркетологом) при управлении корпоративными доменными именами и минимизировать риски, связанные с человеческим фактором. Кроме того, эту и другие рутинные задачи клиенты «Руцентра», находящихся на индивидуальном обслуживании, могут делегировать персональному менеджеру.

«Мы наблюдаем фундаментальное изменение в подходе к управлению онлайн-активами. Доменные имена перестали восприниматься как техническая формальность и превратились в стратегические онлайн-активы. Решения о переходе на усиленную защиту теперь принимаются на уровне ИТ-директоров и директоров по кибербезопасности, что свидетельствует о повышении осведомленности о критической важности доменов для бизнеса», — сказала Екатерина Боброва, операционный директор «Руцентра».

На корпоративном обслуживании в «Руцентре» с усиленными функциями безопасности содержится более 20 тыс. клиентов из сегмента крупного и среднего бизнеса. Всего персональные менеджеры «Руцентра» обработали свыше 13 тыс. обращений и сопроводили сделки по передаче прав на доменные имена в интересах клиентов, находящихся на премиальном обслуживании, на общую сумму 81,7 млн руб.

