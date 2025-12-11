CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Авито Реклама» запустила сертификацию по работе с кабинетом

«Авито Реклама» представила бесплатную программу сертификации. Она помогает агентствам подтвердить экспертизу в работе с кабинетом и получить статус сертифицированного партнера платформы.

«Авито Реклама» рекомендует сертифицированных партнеров брендам, которые находятся в поисках подрядчиков с подтвержденной квалификацией. Такой подход помогает агентствам укреплять репутацию и привлекать новых клиентов, а также участвовать в раннем тестировании новых инструментов рекламного кабинета. Названия и логотипы сертифицированных агентств размещаются на сайте «Авито Рекламы».

«Рекламный рынок трансформировался: появились новые площадки и инструменты. Для эффективной работы с ними и достижения высоких результатов агентствам необходимо регулярно получать новые навыки и прокачивать компетенции. Чтобы помочь нашим партнерам освоить «Авито Рекламу» — пока еще новый, но постоянно развивающийся кабинет — мы запустили программу сертификации. С ее помощью коллеги по рынку могут не только подтвердить экспертизу по работе с сервисом, но и укрепить собственную репутацию в индустрии», — сказала Алена Великжанина, руководитель отдела по работе с рекламными агентствами.

Для подачи заявки на сертификацию достаточно пройти несколько шагов: заполнить форму на сайте, получить подтверждение от команды «Авито Рекламы» и определиться с двумя кандидатами от агентства, которые примут участие в тестировании.

Тест включает 68 вопросов, связанных с инструментами и настройками кабинета «Авито Рекламы». Получить сертификат можно, если оба сотрудника агентства ответили правильно на 90% вопросов. В рамках тестирования доступны две попытки, а подтверждать статус необходимо каждые полгода.

