VAS Experts ввел сервис «Личный кабинет» для управления лицензиями и техподдержкой

Разработчик программного обеспечения для контроля и анализа трафика VAS Experts ввел систему «Личный кабинет» для операторов связи. Сервис объединяет управление лицензиями, встроенную техническую поддержку и базу знаний, чтобы сделать работу с продуктами компании более прозрачной и удобной. Об этом CNews сообщили представители VAS Experts.

«Личный кабинет» дает клиентам полный контроль над всеми лицензиями и функциями ПО СКАТ. Система контроля и анализа трафика (СКАТ) — это многофункциональная платформа на базе технологии Deep Packet Inspection, предназначенная для анализа, классификации и обработки сетевых пакетов с учетом задач оператора связи.

В интерфейсе «Личного кабинета» отображаются уникальные ID, версия ПО, объем лицензируемого трафика, а также подключенные и доступные опции. Для временных лицензий указаны сроки действия, и при необходимости продление можно оформить прямо через интерфейс. Если установлена устаревшая версия СКАТ, сервис подсказывает о доступном обновлении и предоставляет примечания к версии (release notes), чтобы клиент мог принять решение о переходе на новую версию.

База знаний «Личного кабинета» объединяет актуальные статьи, обучающие видео, записи вебинаров и популярные разделы документации. Новые пользователи могут тестировать продукты СКАТ по готовым сценариям, а также найти ссылки на чаты для клиентов VAS Experts, где можно получить дополнительную поддержку и обмен опытом.

Раздел технической поддержки позволяет напрямую взаимодействовать с инженерами VAS Experts. История обращений отображается в таблице с темами, статусами и приоритетами, а новые тикеты можно создавать, сразу указывая категорию и лицензию, что ускоряет обработку запроса. Уведомления об ответах и изменениях статуса приходят на электронную почту пользователя, обеспечивая полный контроль над процессом.

«Личный кабинет позволяет нашим клиентам управлять портфелем продуктов в реальном времени, быстро решать вопросы и планировать развитие сети, имея под рукой все лицензии и коммуникации в одном интерфейсе», — отметил Артем Терещенко, исполнительный директор VAS Experts

Доступ к «Личному кабинету» предоставляется действующим клиентам через форму на сайте. После обработки запроса пользователи получают регистрационные данные для первого входа.

