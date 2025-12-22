CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Пользователи могут быстро оформить заказ по кнопке через «Поиск» «Яндекса»

Теперь пользователи могут оформлять заказы на товары через «Поиск» «Яндекса» — привычным способом, так же легко, как в интернет-магазинах или на маркетплейсах. Кнопка «Купить в 1 клик» или «Купить» уже доступна в двух тыс. магазинах и позволяет переходить к покупке прямо из поисковой выдачи. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Пользователи получают современный опыт онлайн-покупки: удобную доставку в пункты выдачи или курьером, прозрачную и ожидаемую стоимость доставки, безопасную оплату, экосистемные скидки и специальные предложения от магазинов. Для бизнеса оформление заказов через Поиск создает дополнительный канал продаж, на этапе тестирования конверсия кнопки в некоторые магазины была в среднем в шесть раз выше, чем другие точки перехода на сайт.

В «Яндекс Поиске» доступно четыре млрд товарных предложений из маркетплейсов и интернет-магазинов. Для оформления заказа достаточно кликнуть по кнопке и перед пользователем откроется предзаполненная страница с необходимой информацией: контактами, платежными данными, удобным ПВЗ и адресом для доставки, которые могут подгружаться из профиля пользователя в «Яндекс ID». Пользователю остаётся только подтвердить данные, а также способ и формат оплаты: банковской картой, через «Яндекс Пэй» или «Сплит».

Пользователи уже оформили несколько десятков тысяч заказов. Самыми популярными категориями стали: электроника – 18%, фармацевтика – 14%, товары для дома – 11%, автотовары – 11%, товары для ремонта – 10% и косметика – 7%.

Новая функциональность полезна не только пользователям, но и бизнесу. По данным Tinkoff eCommerce, более 70 % корзин в российских интернет-магазинах остаются не оплаченными, что указывает на потерю значительной части потенциальных продаж в том числе из‑за сложности оформления. «Чекаут» в «Поиске» обеспечивает дополнительный канал продаж, помогая магазинам привлекать новых клиентов. Согласно исследованию «Ашманов и партнеры», 62 % покупателей стали чаще искать товары в поисковиках, а 25 % считают покупку в один клик самой ожидаемой функцией.

