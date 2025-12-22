CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Яндекс» запустил Yandex AI в поиске на глобальном домене

«Яндекс» запустил собственное ИИ-решение в поиске на глобальном домене yandex.com. Yandex AI, который раньше был доступен в странах СНГ и отдельных регионах, теперь работает для пользователей по всему миру. Это глобальная версия ИИ-поиска «Яндекса», построенного на тех же технологиях, что и «Алиса AI».

Yandex AI помогает быстрее получать ответы на запросы. Сначала пользователю показывается сгенерированный ИИ ответ, а затем — обычная поисковая выдача со ссылками на источники. Также в поиске доступен чат для уточнения вопросов.

В отличие от Bing и Yahoo, которые используют технологии OpenAI, «Яндекс» развивает собственную модель. При этом такие сервисы, как Naver и Baidu, в основном работают на локальных рынках.

«Запуск Yandex AI на глобальном домене — это естественный шаг в развитии поиска. Мы много лет используем нейронные сети, и теперь сделали этот опыт доступным пользователям по всему миру», — сказал Александр Поповский, CEO Yandex Search International.

