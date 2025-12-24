Число пользователей сервиса отслеживания новостроек в МАХ превысило 100 тыс.

Количество пользователей сервиса в мессенджере МАХ, предназначенного для контроля за ходом строительства жилья, достигло 100 тыс. человек. Сервис, запущенный три недели назад, позволяет в удобном формате мессенджера оперативно получать актуальные данные по интересующим новостройкам с портала наш.дом.рф.

Для подключения уведомлений пользователю необходимо авторизоваться на наш.дом.рф, отметить нужные объекты в избранном или сохранить условия поиска, а затем активировать рассылку в мессенджер МАХ. После этого бот автоматически будет направлять информацию по выбранным жилым комплексам.

Запуск бота в МАХ является этапом развития цифровой экосистемы ДОМ.РФ, направленной на повышение комфорта и информированности пользователей. Сервис сообщает о всех значимых этапах строительства: продвижение работ и появление новых фотоотчётов с площадок; корректировки в проектных документах и декларациях; динамика цен; получение разрешений на ввод домов в эксплуатацию; изменение статусов и информации о застройщиках.

Портал наш.дом.рф — единый и самый полный источник сведений обо всём строящемся в России жилье. Новый сервис делает взаимодействие с этой информацией более простым и своевременным. А интеграция с отечественным мессенджером обеспечивает гражданам, выбирающим или ожидающим новое жильё, стабильный и надёжный канал для получения проверенных сведений от застройщиков.

Инструкция по подключению сервиса — по ссылке.