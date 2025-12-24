CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Яндекс Go» инвестировал в безопасность самокатов 340 млн руб. в сезоне-2025

Сервис аренды самокатов «Яндекса» опубликовал второй комплексный отчет по безопасности, в котором подвел итоги работы в сезоне-2025. Сервис инвестировал в направление безопасности 340 млн руб. — в 2,6 раза больше, чем в среднем вкладывал ежегодно. Оператор начал перечислять взносы на развитие инфраструктуры в Санкт-Петербурге, разработал новый самокат, который стал прочнее и маневреннее, а также масштабировал комплексные меры по безопасности на 28 новых городов.

Больше 99,99% поездок в сервисе прошли без нарушений и происшествий. Однако остаются пользователи, для которых опасный стиль вождения — норма. В этом сезоне сервис начал индивидуально снижать им скорость, а также продолжил штрафовать и ограничивать доступ к аренде за особо серьезные нарушения. Всего в этом сезоне «Яндекс Go» применил такие санкции больше 130 тыс. раз.

В Москве в сезоне-2025 впервые заработала обязательная верификация, которая помогает не допускать детей и подростков к аренде на техническом уровне. Чтобы совершить поездку на самокате, каждый пользователь подтверждает свой возраст на портале Mos ID. Благодаря обязательной верификации в этом году сервис не допустил к аренде 23 тысячи пользователей. Кикшеринг «Яндекс Go» выступает за масштабирование этой практики на другие города.

В сезоне-2026 кикшеринг «Яндекс Go» инвестирует в безопасность еще около 350 млн руб. Чтобы снизить риск небезопасных сценариев, сервис продолжит внедрять технологические решения, обучать правилам дорожного движения и разрабатывать проекты инфраструктуры для СИМ.

