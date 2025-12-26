46% представителей МСП окупают вложения в интернет-рекламу в течение трех месяцев

46% представителей МСП окупают вложения в интернет-рекламу в течение трех месяцев после старта рекламной кампании, из них 21% — в первые два месяца. Еще 41% отмечают окупаемость через три-шесть месяцев после запуска первой кампании. В целом, 86% начинающих предпринимателей используют интернет-рекламу для продвижения бизнеса, при этом 64% полагаются исключительно на нее, а 22% сочетают онлайн- и офлайн-каналы. Об этом CNews сообщили представители НАФИ.

Старт рекламных кампаний

Подавляющее большинство предпринимателей, в бизнесе которых используется интернет-реклама (87%), подключают этот канал в первый год работы, причем более половины (57%) делают это уже в первые три месяца. Офлайн-рекламу также чаще подключают в первые три месяца (54%) или в первые полгода (18%).

58% начинающих предпринимателей сравнивают стоимость рекламных кампаний в интернете и офлайн перед первым подключением. Из них 30% отметили, что интернет-реклама оказалась дешевле, 14% — что дешевле офлайн-реклама, и еще 14% не увидели разницы. Кроме того, офлайн-реклама оказалась более доступной по цене для компаний в сфере обрабатывающих производств и образования, а также для бизнесов из крупных городов с населением от 250 тыс. до 1 млн человек.

Первые результаты и увеличение вложений

60% представителей МСП, использующих для продвижения только интернет-рекламу, оценивают окупаемость своего бизнеса как положительную, а каждый пятый (21%) окупает вложения более чем вдвое. Первые положительные результаты от офлайн-рекламы в течение трех месяцев замечают 53% компаний, использующих офлайн-рекламу: 33% в первые два месяца, 20% — в период от двух до трех месяцев.

Получив положительный результат, около трети компаний (31%) увеличили инвестиции в интернет-рекламу более чем на 20%. Среди бизнесов, нарастивших вложения в офлайн-рекламу, четверть (27%) повысили бюджет более чем на 20%.

Почему не запускают интернет-рекламу

Среди ключевых причин, по которым компании откладывают запуск интернет-рекламы более чем на полгода, — серьезные бюджетные ограничения на старте (32%), ожидание, когда бизнес начнет приносить прибыль (30%), а также незнание о возможности запуска даже с небольшим бюджетом (28%).

При этом 63% предпринимателей признают, что на практике запустить онлайн-кампанию оказалось дешевле, чем они предполагали. Большинство (66%) уверены, что это можно сделать даже с ограниченным бюджетом. Кроме того, 84% респондентов отмечают, что интеграция ИИ-алгоритмов в рекламные инструменты значительно облегчает работу с кампаниями.

Планы на рекламу

41% начинающих предпринимателей отметили, что планируют подключать новые для себя каналы продвижения в интернете в следующем году, 15% собираются попробовать новые способы офлайн-рекламы.

45% бизнесов, применяющих онлайн-продвижение, намерены расширяться в 2026 г. Кроме того, 92% опрошенных предпринимателей, использующих интернет-рекламу, рекомендуют новичкам начинать использовать интернет-рекламу в первые полгода после выхода на рынок, а 72% советуют запускать ее уже в первые три месяца.

Лейсан Баймуратова, директор направления социологических и маркетинговых исследований Аналитического центра НАФИ: «В целом реклама продолжает показывать себя эффективным инструментом, который позволяет увеличить прибыль бизнеса. Что касается офлайн-рекламы — будучи наиболее привычным, классическим видом, она остается востребованной, несмотря на растущую цифровизацию в сегменте МСП. Интернет-реклама при этом также наращивает популярность среди малого бизнеса. И, учитывая, с одной стороны, тенденцию к максимальной автоматизации и упрощению запуска рекламы со стороны платформ, а с другой — увеличивающиеся вложения представителей бизнеса, популярность этого инструмента будет только расти».