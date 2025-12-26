Сбербанк провел пилот по выдаче корпоративного кредита, обеспеченного криптовалютой

Сбербанк провел пробную пилотную сделку по кредитованию майнера криптовалюты — АО «Интелион Дата». Обеспечением стала цифровая валюта, добытая самим майнером. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

В сделке банк использовал собственную разработку для хранения криптовалюты, с применением аппаратного решения «Рутокен». Это обеспечивает сохранность актива на период кредитования.

Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка: «В России регулирование рынка цифровой валюты только зарождается, и мы готовы в диалоге с ЦБ разрабатывать актуальные регуляторные решения и создавать инфраструктуру для запуска подобных услуг. Пилотная сделка позволила протестировать механизмы работы с цифровым обеспечением, которые могут лечь в основу будущего регулирования. Полагаем, такой продукт будет актуален не только для майнеров криптовалюты, но также и для тех компаний, у которых в собственности есть криптоактивы».