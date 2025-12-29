«Яндекс Погода» тестирует ИИ-чат, который поможет пользователям с выбором одежды по погоде и другими решениями

«Яндекс Погода» открыла возможность общаться в чате с нейросетью. Теперь сервис не только информирует пользователей о погоде, но и помогает им принимать решения с учетом погодных условий.

Чат работает на базе технологии Alice AI, и в нем можно обратиться за советом — например, как лучше одеться перед выходом на улицу. Чат также поможет пользователю принимать решения о том, как провести Новый год или отпуск в зависимости от погоды. Сейчас чат доступен небольшому проценту пользователей в тестовом режиме.

Когда пользователь задает вопрос в чате, технология Alice AI проводит анализ более 100 метеорологических параметров и их комбинаций: от базовых (ветер, температура) до комплексных (аллергены). Для этого нейросеть подключили к серверу Яндекс Погоды по специальному протоколу MCP (Model Context Protocol). Это позволяет нейросети получать актуальные данные об изменениях метеорологических условий. Нейросеть обладает доступом к данным, которые не видны в сервисе для пользователей, например, архиву погодных данных, что позволяет узнать погоду в прошлые дни.

Нейросеть дает пользователю развернутый ответ на основе текущих погодных условий в его городе или районе. Она анализирует текущую и предстоящую погоду и дает подходящий совет. Чат позволяет отвечать на сложные вопросы. которые от человека потребовали бы внимательного и долгого анализа представленных в продукте данных.

Например, что надеть для выхода на улицу в конкретном районе города в указанное время. Кроме этого, чат будет помогать пользователям принимать и другие решения в зависимости от погоды — например, расскажет, какая погода будет в Новый год, какая погода была вчера, когда потеплеет или похолодает, и когда лучше полететь в Таиланд.

Чат с нейросетью уже доступен части пользователей в мобильном приложении «Яндекс Погоды», на веб-сайте https://yandex.ru/pogoda/ru и в поисковом приложении «Яндекс — с Алисой».