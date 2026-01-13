Пользователям Max стала доступна быстрая регистрация в Radisson Hotels

Международная гостиничная сеть начала тестировать в Max сервис предварительного оформления документов для заселения. После бронирования номера на сайте достаточно зайти в чат-бот отеля в нацмессенджере и дать согласие на обработку данных. Сервис доступен в отеле премиум-класса Radisson Blu Ленинский проспект в Москве и в дальнейшем будет масштабирован на всю сеть Radisson Hotel Group.

Для регистрации в Radisson Blu Ленинский проспект с помощью мессенджера необходимо забронировать номер на сайте отеля. За несколько дней до заселения на электронную почту пользователя придет ссылка на онлайн-регистрацию в чат-боте отеля в Max. В чат-боте останется выполнить три простых шага: нажать кнопку «Предоставить данные» и дать согласие в «Госуслугах» — бот сам перенаправит пользователя; вернуться на сайт отеля — анкета будет заполнена автоматически; нажать кнопку «Отправить» — после этого регистрация будет завершена.

Пилотное решение разработано совместно с единой платформой для гостиничного бизнеса TravelLine.

Генеральный директор сети Radisson Hotel Group Виолетта Ромэро дэ Торрэс сказала: «Мы последовательно внедряем инновационные цифровые решения, которые улучшают гостевой опыт и способствуют повышению операционной эффективности. Тестирование сервиса онлайн-регистрации в мессенджере Max — важный шаг, который в перспективе может быть масштабирован на другие отели сети».

Вице-президент VK, руководитель проекта Max Фарит Хуснояров сказал: «Благодаря новому сервису в Max пользователям стал доступен инструмент бесшовной регистрации в отеле. Мы сократили и сделали более удобным пользовательский путь — убрали лишние шаги: необходимость оформлять бумажные документы и очередь на ресепшене. Это позволяет людям сохранять время и комфортно заселиться в номер».