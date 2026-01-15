«Флатика» расширила функциональность платформы для работы с контентом и сообществом

«Флатика» — сервисная платформа о ремонте, интерьерах, благоустройстве и ландшафтном дизайне — внедрила очередные продуктовые обновления, направленные на повышение удобства навигации и эффективности взаимодействия пользователей с контентом. Об этом CNews сообщили представители «Флатики».

Одним из ключевых обновлений стал полнотекстовый поиск по статьям. Ранее доступ к материалам был ограничен навигацией по категориям, что затрудняло поиск информации по конкретным запросам. Новый инструмент позволяет находить публикации по ключевым словам и фразам внутри текста, повышая релевантность выдачи и сокращая время поиска.

Также на платформе реализован поиск по пользовательским профилям. Ранее такая возможность отсутствовала, что существенно ограничивало навигацию внутри сообщества. Новый функционал упрощает поиск экспертов и других участников платформы, а также собственных аккаунтов, способствуя развитию профессионального взаимодействия и комьюнити-составляющую «Флатики».

Дополнительно обновлен механизм сервисных уведомлений. Например, информация о статусе подтверждения почты теперь отображается в меню профиля пользователя, что повышает прозрачность доступа к функционалу платформы. После подтверждения электронной почты пользователю автоматически становится доступен полный набор возможностей сервиса.

Еще одним элементом обновления стало внедрение блоков с похожими темами и связанными статьями на страницах материалов. Это позволяет пользователям последовательно изучать контент по выбранной тематике без возврата в общий каталог и повышает глубину взаимодействия с платформой.

«Внедренные изменения направлены на формирование платформы как полноценного рабочего инструмента, в котором доступ к информации выстроен быстро и структурировано. В дальнейшем мы планируем развивать персонализированные сценарии работы с контентом и последовательно двигаться в сторону развития сервиса», — сказали представители «Флатики».