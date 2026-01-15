CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«Флатика» расширила функциональность платформы для работы с контентом и сообществом

«Флатика» — сервисная платформа о ремонте, интерьерах, благоустройстве и ландшафтном дизайне — внедрила очередные продуктовые обновления, направленные на повышение удобства навигации и эффективности взаимодействия пользователей с контентом. Об этом CNews сообщили представители «Флатики».

Одним из ключевых обновлений стал полнотекстовый поиск по статьям. Ранее доступ к материалам был ограничен навигацией по категориям, что затрудняло поиск информации по конкретным запросам. Новый инструмент позволяет находить публикации по ключевым словам и фразам внутри текста, повышая релевантность выдачи и сокращая время поиска.

Также на платформе реализован поиск по пользовательским профилям. Ранее такая возможность отсутствовала, что существенно ограничивало навигацию внутри сообщества. Новый функционал упрощает поиск экспертов и других участников платформы, а также собственных аккаунтов, способствуя развитию профессионального взаимодействия и комьюнити-составляющую «Флатики».

Дополнительно обновлен механизм сервисных уведомлений. Например, информация о статусе подтверждения почты теперь отображается в меню профиля пользователя, что повышает прозрачность доступа к функционалу платформы. После подтверждения электронной почты пользователю автоматически становится доступен полный набор возможностей сервиса.

Еще одним элементом обновления стало внедрение блоков с похожими темами и связанными статьями на страницах материалов. Это позволяет пользователям последовательно изучать контент по выбранной тематике без возврата в общий каталог и повышает глубину взаимодействия с платформой.

«Внедренные изменения направлены на формирование платформы как полноценного рабочего инструмента, в котором доступ к информации выстроен быстро и структурировано. В дальнейшем мы планируем развивать персонализированные сценарии работы с контентом и последовательно двигаться в сторону развития сервиса», — сказали представители «Флатики».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

VK пошла войной на блогера из «лиги поп-ММА». Корпорация требует 40 миллионов за несостоявшийся «хайп»

Белые хакеры нашли почти 14 тысяч ИТ-уязвимостей в российских компаниях

В Android обнаружена ошибка: кнопки работают криво, плохо регулируют громкость, фото не делают. Google подтвердил проблему

За полгода компании заплатили 7,8 миллиардов нового сбора за интернет-рекламу

Разработчики ChatGPT запустили «убийцу» Google Translate с поддержкой русского языка

Великобритания обвинила искусственный интеллект Microsoft в ошибке в разведданных, которая очень обидела израильтян

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще