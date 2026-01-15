ИИ в «Яндекс Путешествиях» поможет владельцам посуточных объектов рассчитать оптимальную стоимость аренды

Сервис «Яндекс Путешествия» представил обновления для владельцев посуточного жилья. Теперь искусственный интеллект поможет определить оптимальную стоимость аренды, а обновленный календарь – быстрее и проще управлять загрузкой объектов.

Инструмент «Предложенная цена» на базе искусственного интеллекта поможет арендодателям отслеживать тренды на рынке и устанавливать конкурентную цену, адаптированную к рыночным изменениям. ML-модель анализирует схожие объекты в одной локации, учитывает их характеристики, удобства, сезонность и колебания спроса. На основе этих данных рассчитывается ориентировочная цена за ночь на ближайшие 7–14 дней — отдельно для будних дней и выходных. Всего модель учитывает более 30 параметров и постоянно дообучается.

Инструмент носит информационный характер и доступен в тестовом режиме в «Экстранете» всем объектам посуточной аренды, которые работают без подключения к менеджеру каналов, а также тем, кто недавно перешёл на прямое подключение через «Экстранет». Посмотреть рекомендованную цену можно при регистрации нового объекта, на странице «Цены» и прямо в календаре бронирований.

В «Экстранете» (личный кабинет арендодателя в «Яндекс Путешествиях») также обновился календарь бронирований, который поможет владельцам объектов проще и быстрее управлять загрузкой. Календарь получил более интуитивный интерфейс, благодаря которому арендодатель может просматривать детализацию по дням, гибко регулировать цены, открывать или закрывать даты, видеть все параметры бронирований и менять условия за пару кликов. Поддержка iCal позволяет автоматически подтягивать забронированные даты с других площадок, а при желании пользователь может вернуться к привычной «шахматке».

Оба инструмента уже доступны в веб-версии и в мобильном приложении «Экстранета». Подробная информация по работе с календарём и инструментом «Предложенная цена» доступна в базе знаний.