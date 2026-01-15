«МегаФон» запустил интернет для сотен семей в Кирове

С начала 2026 г. жители жилого комплекса «Заповедный» в Кирове уже передали более 5 тыс. гигабайтов данных в сети «МегаФона». Такой объем сравним с просмотром около миллиона праздничных открыток. Делиться новогодним настроением, общаться с родными и друзьями в мессенджерах и соцсетях стало возможно благодаря запуску нового телеком-оборудования оператора с поддержкой 4G.

Средняя скорость мобильного интернета в жилом комплексе составляет 45 Мбит/с, а максимальные значения могут достигать 150 Мбит/с. Таких показателей достаточно, чтобы комфортно общаться по видеосвязи, обмениваться «тяжелым» контентом, смотреть новинки в онлайн-кинотеатрах. Например, скачать новые приложения можно за 15-20 секунд, а одна серия любимого сериала загрузится всего за пару минут.

Жилой комплекс «Заповедный» находится в заречной части Кирова, в окружении природы и заповедных зон. В малоэтажных домах проживают сотни семей, для них обустроены общественные пространства, детские площадки. Инженеры оператор позаботились о том, чтобы мобильный сигнал в смартфонах абонентов был как в квартирах, так и во дворах, и на парковках комплекса.

«Мы видим, что жители ЖК “Заповедный” высоко оценили качество связи и скоростного интернета. С начала года наши абоненты уже успели передать более 5 тыс. гигабайтов данных и совершить звонки общей продолжительностью свыше 45 тыс. минут. Это подтверждает, что мы правильно выбрали техническое решение и обеспечили стабильный сигнал на территории всего комплекса. Теперь жители могут с комфортом работать дистанционно, учиться на интернет-платформах, решать вопросы с помощью онлайн-порталов», – сказал директор «МегаФона» в Кировской области Александр Максимов.