Жители Петербурга и Ленобласти стали в девять раз чаще использовать ИИ на работе

Платформа «МТС Линк», входящая в цифровую экосистему МТС, проанализировала использование сервисов для бизнес-коммуникаций и обучения в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2025 г. Северо-западные регионы вошли в число лидеров по деловой активности жителей и популярности ИИ-решений. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В 2025 г. в Санкт-Петербурге и Ленинградской области заметно вырос спрос на решения для удаленной работы и обучения. Так, в обоих регионах практически в два раза увеличилось количество онлайн-встреч и вебинаров.

В течение всего года петербуржцы и жители Ленобласти активно использовали искусственный интеллект в работе. Интерес к ИИ-ассистенту, который помогает ориентироваться в контексте всех деловых коммуникаций, увеличился почти в девять раз. Второе и третье места по приросту заняли инструменты для саммаризации, то есть подведения итогов встречи (в восемь раз) и шумоподавление (в семь раз).

«Петербург и Ленобласть всегда демонстрируют высокий интерес к решениям на базе искусственного интеллекта для делового общения и обучения. Во-первых, это связано с интенсивным ритмом мегаполисов, где можно делегировать рутинные задачи цифровым помощникам, чтобы сосредоточиться на более стратегических аспектах бизнеса. Во-вторых, использование таких ассистентов может значительно снизить затраты. Согласно исследованию «МТС Линк» и J’son Partners Consulting, экономия времени благодаря ИИ-функциям может составить до 12,2 часов в неделю, а экономический эффект — до 153 тысяч рублей в месяц на каждого руководителя», — сказал директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.

Кроме Санкт-Петербурга и Ленинградской области в топ регионов по наибольшему числу онлайн-мероприятий вошли Москва и Московская область, Краснодарский край и Республика Татарстан.

