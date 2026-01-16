Нижегородские предприятия в 2025 г. удвоили эффективность онлайн-мероприятий благодаря ИИ

МТС с помощью платформы для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы «МТС Линк», проанализировала деловую активность жителей Нижегородской области по итогам 2025 г. За год количество онлайн‑мероприятий на платформе выросло на 65 % по сравнению с 2024 г. ИИ‑инструменты: расшифровка речи и резюме встреч — сократили среднюю продолжительность ежедневных созвонов почти в два раза. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В 2025 г. в Нижегородской области пользователи «МТС Линк» отдавали предпочтение интерактивным онлайн‑встречам (формат, в котором все участники активны) по сравнению с вебинарами (где выступают один или несколько спикеров, а основная аудитория — слушатели). Частота проведения таких встреч превысила количество вебинаров почти в семь раз. При этом число активных пользователей сервиса встреч выросло на 77 %, тогда как аудитория вебинаров увеличилась на 17 % (в сравнении с 2024 г.). Кроме того, в 2025 г. участники вдвое чаще включали камеры во время мероприятий, чем годом ранее.

Наиболее активно сервисом «МТС Линк» пользовались представители учебных заведений, компаний розничной торговли, туристического и гостиничного бизнеса, а также специалисты из ИT-отрасли, госструктур и промышленных предприятий.

В Нижегородской области лидерами по популярности стали инструменты для улучшения визуала (размытие и замена фона) и звука (шумоподавление). Далее следовали функции обработки текста (саммаризация, расшифровка речи) и персонализации (аватары, маски, бьютификация, умный зум). При этом ИИ‑ассистент — инструмент, помогающий ориентироваться в информации, отвечать на вопросы по переписке и встречам, формировать отчеты и отслеживать договоренности — оказался менее популярен в Нижегородской области по сравнению с Татарстаном (на 24% меньше), но опередил Самарскую область (на 25% больше). Это может отражать различия в пользовательских предпочтениях и степени интеграции ИИ в рабочие процессы в зависимости от региона.

Согласно исследованию «МТС Линк» и J’son & Partners Consulting, инструменты ИИ позволили снизить время, которое менеджеры и специалисты затрачивают на выполнение административных задач. Среднее время, сэкономленное руководителем еженедельно, достигает около 12 часов, что эквивалентно ежемесячной экономии порядка 153 тыс. руб.

В 2025 г. сервис «Доски», предназначенный для совместной работы и креативной деятельности, показал значительный рост пользовательской активности в России. Функционал платформы охватывал планирование проектов, координацию задач, организацию дискуссий и подготовку материалов. В 2025 г. среднее месячное создание проектов по стране выросло на 1000 по сравнению с 2024 г., а лидером по количеству использованных досок стал участник, задействовавший более 500 досок за год.

«Современные отечественные технологии на базе ИИ реально повышают эффективность работы. Такие инструменты, как саммаризация, расшифровка записей и персональный ассистент, позволяют нижегородским компаниям экономить до 12 часов в неделю на административные задачи. Высвобожденное время команды могут направить на стратегические задачи и развитие бизнеса. В этом и заключается ценность цифровизации: делать больше за меньшее время без потери качества», — отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.