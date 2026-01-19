CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Интернет Интернет-ПО
|

Max предупредит о звонках с незнакомых номеров

Мессенджер Max предупредит о звонках с незнакомых номеров. Во время вызова от неизвестного абонента пользователи мессенджера увидят уведомление «Нет в контактах». Если незнакомец звонит не из России — на экране будет отображен регион входящего звонка.

Для активации достаточно обновить приложение — плашка «Нет в контактах» появится на экране во время звонка рядом с именем несохраненного в Контактах абонента.

Для борьбы с мошенниками в Max создана кнопка «Пожаловаться»: сообщить о подозрениях на мошеннические действия, спам или нежелательный контент можно, зажав подозрительное сообщение в чате и выбрав «Пожаловаться» вместе с причиной жалобы. Обращение оперативно рассмотрят сотрудники центра безопасности Max.

Усилить защиту аккаунта в Max можно также с помощью двухфакторной аутентификации — метода, при котором вход в профиль подтверждается двумя факторами: кодом из SMS и облачным паролем. Для того, чтобы её настроить, необходимо перейти в раздел «Приватность» профиля, придумать пароль и добавить его как второй способ защиты, затем придумать подсказку, которая поможет вспомнить пароль, указать почту и ввести код, который пришел на нее. Пароль должен быть надежным — минимум одна буква и несколько цифр, а подсказка — неочевидной для злоумышленника.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России отменяют замедление YouTube, но не для всех. Большинству придется сменить сотового оператора и тариф

«Ростелеком» купил поставщика ТВ-услуг для региональных интернет-провайдеров

Конференция CNews «Рынок аналитики и больших данных 2026» состоится 5 марта

Россиян будут предупреждать о звонках роботов, чтобы злоумышленики не обманывали доверчивых граждан

Таинственную компанию по внедрению «железа» для «суверенного Рунета» возглавил человек из «Ростелекома»

Российский производитель бионических протезов начал закрытое размещение акций перед IPO

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще