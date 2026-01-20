МТС расширит в 2,5 раза пропуск интернет-трафика на границе с Белоруссией

МТС увеличит до конца 2026 г. емкость трансграничного перехода по пропуску международного интернет-трафика на границе с Республикой Беларусь (г. Великие Луки – дер. Лобок) до более чем 2 Тбит/c с нынешних 800 Гбит/c.

МТС ввела в коммерческую эксплуатацию этот переход осенью 2025 г. В качестве канальной среды используется оборудование DWDM (400G). Увеличение мощности трансграничного перехода направлено на повышение надежности пропуска интернет-трафика в западном направлении и создание задела на транзит постоянно растущего трафика в ближайшие годы.

«Обеспечение интернет-связности является важным условиям развития телекоммуникационной и ИТ-отраслей страны. Интернет-трафик от международных ресурсов в сторону российских потребителей и обратно растет органически из года в год. Для обеспечения его бесперебойного пропуска МТС строит, расширяет и диверсифицирует географически разнесённые ёмкости до международных ЦОД пропорционально росту потребления трафика нашими клиентами. Одно из направлений в этой деятельности – открытие новых и умощнение существующих трансграничных переходов», – отметила директор департамента коммерческого управления ресурсами МТС Ольга Макарова.

Пропуск трафика сети МТС в глобальный интернет осуществляется через пять географически разнесенных маршрутов в западном и восточном направлениях.