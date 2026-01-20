CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Создана цифровая платформа для бесшовного доступа аграриев к спот‑торгам зерном

Национальная товарная биржа (НТБ) запустила торги на спот-рынке зерна в режиме двухстороннего анонимного аукциона. Технологическим ядром проекта стала цифровая платформа, разработанная ИТ-компанией «Агропромцифра». Решение обеспечивает интеграцию биржевых сервисов с государственными системами Минсельхоза России (ГИС Минсельхоза). Об этом CNews сообщили представители «Агропромцифры».

Ключевая инновация — технологический шлюз, который кардинально меняет правила игры. Если раньше выход на организованный рынок был сопряжен с бюрократическими и логистическими барьерами, то теперь любой верифицированный в ФГИС «Зерно» производитель может продавать партию зерна на тех же условиях, что и крупные холдинги.

Платформа «Агропромцифры» не просто автоматизирует доступ к бирже — она создает технологический фундамент для прозрачного, эффективного и конкурентного рынка, обеспечивая цифровой суверенитет ключевой отрасли российской экономики.

«Ключевым технологическим преимуществом является интеграция сервисов биржи и государственных систем Минсельхоза России, — сказала Ольга Чебунина, генеральный директор АО «Агропромцифра». — Это позволит обеспечить участие в сделках только верифицированных сельхозтоваропроизводителей. Защищенная цифровая среда снизит репутационные и финансовые риски для обеих сторон сделки».

В рамках запуска спот-торгов зерном НТБ был существенно упрощен допуск клиентов на организованные торги: вход через личный кабинет с использованием электронной подписи клиента позволил автоматически заполнять основную часть документов, а интеграция биржевой инфраструктуры с информационными системами агропромышленного комплекса обеспечила получение необходимых сведений и документов в автоматическом режиме. Это позволяет допустить клиента к торгам за 48 ч и обеспечить участие в торгах надежных продавцов и покупателей.

Еще одним преимуществом для аграриев станет интеграция биржи с электронными площадками «Грузовые перевозки» и «Оператор товарных поставок». В итоге это создаст удобные условия для выхода производителей на биржевой рынок и повысит эффективность реализации их продукции.

Доступ к торгам также можно получить через единую цифровую платформу Министерства сельского хозяйства по кнопке «Хочу на биржу».

Запуск платформы меняет архитектуру товарных потоков. Мелкий производитель получает инструмент для работы с конечным экспортером на прозрачных условиях, видя рыночную цену в реальном времени. Для покупателей-экспортеров это означает расширение и диверсификацию пула поставщиков, что должно усилить ценовую конкуренцию на стороне продавца.

По словам Кирилла Попова, директора НТБ, новая цифровая процедура допуска к торгам — «настоящее ноу-хау на биржевом рынке».

«Успешный старт торгов на экспортных базисах – это стратегический шаг к прозрачному и эффективному российскому рынку зерна», — сказал Кирилл Попов, директор НТБ. — Создана новая цифровая процедура допуска к торгам, которая обеспечивает и допуск участника, и его оценку для того, чтобы контрагенты были максимально уверены в добросовестности всех участников».

На текущий момент к торгам подключилось свыше 30 участников рынка зерна, среди которых крупнейшие компании-экспортеры, сельхозтоваропроизводители и трейдеры.

Долгосрочный эффект проекта будет зависеть от готовности самих сельхозпроизводителей перестраивать сбытовые цепочки, а также от способности платформы масштабироваться и поддерживать высокую ликвидность. Однако уже сейчас очевидно, что «Агропромцифра» создала не ИТ-сервис, а цифровую экосистему, потенциально способную повысить эффективность всего агросектора.

Запуск торгов реализован благодаря активному сотрудничеству с Министерством сельского хозяйства России, Банком России, Союзом экспортеров и производителей зерна, а также участниками зернового рынка.

В первый день торгов было заключено семь сделок суммарным объемом 15,9 млн руб. или 1 тыс. тонн зерна. Шесть сделок заключено с автомобильной поставкой с рыночной ценой 15,6 тыс. руб. за одну тонну, одна сделка с железнодорожной поставкой по цене 16,5 тыс. руб. за тонну.

