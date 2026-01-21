Через Max можно будет записаться к врачу

Две трети регионов России при поддержке Минздрава запустили в Max сервисы доступа к медицинским услугам. С помощью чат-бота или мини-приложения в мессенджере можно записаться на консультацию к врачу, перенести дату приема или отменить визит. Об этом CNews сообщил представитель Max.

Найти сервис можно в поиске мессенджера, официальные чат-боты имеют галочку верификации.

Например, для жителей городов федерального значения — Москвы и Санкт-Петербурга — запись доступна через чат-боты «ЕМИАС.ИНФО» и «Служба 122 СПб».

Для первой записи через Max необходимо предоставить согласие на обработку персональных данных, указать дату рождения, номера СНИЛС и авторизоваться на «Госуслугах». В дальнейшем запись на прием или его отмена будут доступны по упрощенной схеме.

Заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Вадим Ваньков сказал: «Национальный мессенджер в здравоохранении — не просто средство общения, а один из элементов цифровой трансформации медицины. Его внедрение позволяет повысить доступность медицинской помощи, улучшить качество взаимодействия человека с системой здравоохранения. Совместно с командой национального мессенджера ведется работа по созданию медицинских сервисов в Max: запись на прием к врачу, проведение телемедицинских консультаций, подписание согласий на медицинское вмешательство и других. Более 7 млн пользователей получили уведомление в национальном мессенджере о своих медицинских документах, включая справки и назначения лекарственных средств».

Вице-президент по стратегическим проектам VK Рустам Хайбуллов сказал: «Наша цель — помочь сделать доступ к основным государственным услугам быстрым и удобным. Для того, чтобы уточнить информацию по нужному отделению МФЦ или записаться к врачу, не нужно переключаться между приложениями: все можно сделать в национальном мессенджере. Верифицированные сервисы доступа к медицинским услугам работают в 60 регионах. Весной услуги будут доступны пользователям Max из всех регионов России».