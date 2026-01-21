CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Генератор студенческих работ «Чибик»: нейросеть, которая пишет как эксперт

На рынке образовательных онлайн-сервисов представлен новый инструмент — генератор студенческих работ «Чибик». Это нейросеть, предназначенная для автоматической генерации учебных и научных текстов с высокой уникальностью, оформлением по требованиям и «без следов ИИ» в тексте.

«Чибик» способен создавать работы в считанные минуты и охватывает широкий спектр форматов: дипломные, курсовые, рефераты, эссе, диссертации, научные статьи, НИР, школьные проекты и выпускные квалификационные работы (ВКР).

Ключевая особенность сервиса — экспертная глубина и актуальность материалов. Каждый текст формируется строго по теме, с глубоким содержанием и без «воды», так что он выглядит так, как будто написан опытным специалистом. Все работы автоматически оформляются согласно ГОСТу, включают титульный лист, структуру, страницы и список литературных источников.

Для новых пользователей доступны четыре бесплатные генерации демонстрационных работ — это позволяет оценить качество до оплаты. После ознакомления готовую работу можно приобрести и сразу скачать без подписок — оплата происходит один раз за конкретный заказ.

Особенность «Чибика» — возможность ручной доработки автором-экспертом. Если сгенерированный текст требует улучшения или адаптации под конкретные требования преподавателя, его можно отправить на дополнительную правку, и специалист внесет нужные изменения.

«Чибик» позиционируется как карманный эксперт и помощник, который помогает студентам и школьникам справляться с учебными заданиями любой сложности.

Короткая ссылка


