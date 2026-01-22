Российская BI-платформа Luxms BI стала доступна в маркетплейсе VK Cloud

VK Tech добавила в маркетплейс VK Cloud российскую BI-платформу Luxms BI. Решение позволяет за несколько минут развернуть систему бизнес-аналитики и сразу приступить к созданию дашбордов и отчетов. Об этом CNews сообщили представители ГК Luxms.

Luxms BI — российская платформа бизнес-аналитики для создания интерактивных дашбордов, аналитических отчетов и поддержки управленческих решений. Платформа охватывает полный спектр BI-функционала: от визуализации данных до прогнозной аналитики. Благодаря развитым возможностям кастомизации Luxms BI адаптируется под специфические задачи заказчика — как в части интерфейса, так и бизнес-логики.

Платформа подходит компаниям любого размера. Крупный бизнес и государственные организации используют ее для корпоративной отчетности, аналитики и поддержки управленческих решений, а средний и малый бизнес — благодаря функционалу self-service, который позволяет работать с данными без привлечения ИT-специалистов — для использования аналитики в повседневной работе бизнеса.

Появление Luxms BI в VK Cloud упрощает доступ к корпоративной аналитике. Платформу можно протестировать, запустить пилотный проект или собрать первые дашборды без инвестиций в инфраструктуру и длительного внедрения. Формат маркетплейса удобен для первичного знакомства с функционалом и проверки гипотез перед масштабированием

«Размещение в маркетплейсе VK Cloud — это новый, самый простой способ начать работу с нашей платформой. Теперь не только крупные компании, но и средний, малый бизнес, даже отдельные команды могут в несколько кликов получить полноценный BI-инструмент. Luxms BI сочетает мощный функционал корпоративного уровня с удобством self-service инструмента, позволяя сосредоточиться на аналитике и бизнес-задачах, а не на инфраструктуре», — отметил Андрей Васильев, директор по продуктовому бизнесу ГК Luxms.

«Мы развиваем маркетплейс VK Cloud как точку входа для бизнеса в облачные технологии. Добавление Luxms BI — ответ на растущий спрос на российские решения для аналитики данных. Теперь наши клиенты могут развернуть проверенную BI-платформу за несколько минут и сразу начать работу с данными — без затрат на собственную инфраструктуру», — сказал Дмитрий Лазаренко, руководитель направления облачных и дата-сервисов VK Tech.