Wildberries внедрила нейросетевые пересказы отзывов на товары

РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) тестирует в широком доступе функцию «Важное из отзывов» на маркетплейсе. В ее основе — нейросеть, которая кратко пересказывает содержание отзывов и помогает покупателям быстрее принимать решение о покупке. Об этом CNews сообщили представители РВБ.

Пересказ генерируется с помощью искусственного интеллекта на основе свежих отзывов, выделяя наиболее часто упоминаемые характеристики. Текст автоматически обновляется при появлении новых отзывов. Если у товара несколько вариантов (например, размеров или цветов), пересказы формируются отдельно для каждого. В основе функции — адаптированная под формат отзывов ИИ-модель, дообученная на данных Wildberries с учетом особенностей пользовательского восприятия.

Тестирование стартовало на небольшой группе пользователей весной 2025 г. и дало положительные результаты: функция получила позитивную обратную связь, помогает быстрее сориентироваться в отзывах и принять решение о заказе.

«Отзывы — это важный фактор принятия решения о покупке, большинство покупателей обращают на них внимание при выборе товара. Нейросетевые пересказы — это новый формат взаимодействия с отзывами, который позволяет быстро выделить главное без необходимости читать десятки или сотни мнений. Это еще один шаг к тому, чтобы сделать онлайн-шопинг удобным и интуитивным», — сказала руководитель направления «Отзывы, вопросы и рейтинг товара» РВБ Полина Овчинникова.

Функция «Важное из отзывов» не влияет на рейтинг товара, не скрывает отзывы и не заменяет их отображение. Пользователи могут оценить корректность сгенерированного пересказа и при необходимости сообщить о неточностях — это помогает системе становиться лучше. Функция уже доступна большинству пользователей мобильного приложения, в дальнейшем она появится и на сайте.

Wildberries систематически внедряет ИИ-сервисы и улучшает пользовательский опыт. За последний год компания добавила обновленный умный поиск по фото, генерацию описаний товаров, виртуальную фотостудию и множество других ИИ-инструментов. Развитие решений на основе искусственного интеллекта — часть технологической стратегии РВБ.

