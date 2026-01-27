CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Интернет-реклама
|

Telegram сравнялся со СМИ по эффективности для B2C-ИТ-компаний

Российские ИТ-компании признали публикации в СМИ самым эффективным инструментом развития бренда в 2025 г. За этот канал проголосовали 88% респондентов. Такие данные следуют из опроса 210 российских технологических компаний, проведенного агентством AggreMarketing. Об этом CNews сообщили представители AggreMarketing.

На втором и третьем местах — собственные мероприятия (87%) и участие во внешних событиях рынка (85%). Работа с корпоративным сайтом, включая SEO-оптимизацию, оказалась значимой для 71% компаний.

Пятое место в рейтинге занял Telegram: его считают эффективным 61% участников исследования. При этом в сегменте B2C Telegram сравнялся по эффективности с публикациями в СМИ — ИТ-компании, работающие с потребителями, отдали этим инструментам по 71% голосов. Схожая ситуация наблюдается у молодых ИТ-компаний (до 3 лет на рынке). Для них Telegram — второй по значимости инструмент (73%) после публикаций в СМИ (80%).

zagruzhennoe700.jpg

Рейтинг инструментов развития бренда в 2025 году

На фоне роста значимости Telegram другие социальные сети реже рассматриваются ИТ-компаниями как эффективные инструменты продвижения бренда. Российские платформы считают эффективными 17% респондентов, а зарубежные — от 4% до 9% в зависимости от площадки. Телемаркетинг также в отстающих: его отметили только 6% компаний.

«Telegram сегодня — один из самых эффективных инструментов для работы с целевой аудиторией. Этот канал давно вышел за рамки мессенджера и превратился в полноценную информационную среду, где аудитория потребляет информацию. Наше исследование подтверждает, что все больше компаний видят в Telegram канал для системного построения бренда. Во многом его эффективность обусловлена возможностью точечно выбирать площадки с нужной аудиторией. Это позволяет быстрее достигать пользователей и выстраивать с ними доверительные отношения, усиливая узнаваемость бренда», — сказала Мария Пуха, генеральный директор AggreMarketing.

* Принадлежит Meta — организации, признанной экстремисткой и запрещенной на территории Российской Федерации

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В космос впервые запущены спутники - части европейского суверенного «убийцы» Starlink

Конференция CNews «Цифровизация HR 2026» состоится 17 февраля

В России впервые реклама VPN-сервисов признана ненадлежащей. Хозяин Telegram-канала привлечен к ответственности

Уголовная ответственность за атаки на критическую инфраструктуру наступит только при доказанном ущербе. За ошибки эксплуатации дадут штраф

Интернет по домашнему телефону возвращается. Вместо жалких килобитов теперь солидные гигабиты

Власти разрешили ФСБ блокировать домашний интернет

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI Mate X7: эффектный складной фотофлагман

Лучшие снегоуборщики для дома и дачи: хиты продаж

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6 в начале 2026 года: хиты продаж

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще