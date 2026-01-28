Wildberries внедрила нейросеть для создания ИИ-видео и «живых» фото

РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) запустила для российских продавцов сервис «Видеообложки». Внедренная в сервис нейросеть поможет создавать ИИ-видео и «оживленные» фотографии товаров, чтобы продемонстрировать их функциональность и реальные свойства посредством движения. Об этом CNews сообщили представители РВБ.

Ранее тестовая группа продавцов могла использовать слайд-шоу и анимированную инфографику для генерации видеообложек — теперь функциональность сервиса расширилась за счет внедрения нейросетей. С их помощью можно создать видеоролик на основе одного фото или анимировать изображение с человеком, добавив естественные движения.

В сервисе стали доступны два новых инструмента:

– ИИ-видео — нейросеть анализирует фотографию с человеком или предметом и автоматически создает на ее основе видеообложку для карточек товаров. При выборе сюжета и динамики ролика ИИ-модель учитывает специфику и характерные приемы для конкретной товарной категории и визуальные особенности продукта.

– «Живые» фото — инструмент, который анимирует изображения с человеком: нейросеть может добавить поворот головы, улыбку или другие легкие движения, делая визуал более живым и вовлекающим.

Процесс создания видеообложки занимает до одной минуты. Продавцу достаточно выбрать нужный инструмент в режиме редактирования карточки товара, загрузить фотографию и запустить генерацию ИИ-контента. Готовый вариант видеообложки можно сразу добавить в карточку товара.

«Мы последовательно развиваем нейросетевые инструменты для работы с контентом, чтобы максимально упростить для продавцов запуск продукции на платформе. Все ИИ-решения, которые мы создаем, направлены на повышение визуального качества карточек товаров и демонстрирования функциональности продукции. Таким образом, клиентам будет сразу понятно, как товар работает на практике, а продавцам не понадобятся дополнительные ресурсы на профессиональную фотосъемку для создания качественного контента. Нейросети берут на себя техническую часть, позволяя партнерам сосредоточиться на развитии бизнеса на платформе», — отметила директор по продукту портала продавца РВБ Анастасия Сычева.

ИИ-сервис «Видеообложки» будет доступен всем продавцам из России и Белоруссии с подпиской «Джем». РВБ продолжает развивать ИИ-инструменты для создания визуального контента, чтобы помочь продавцам быстрее и без лишних затрат оформлять карточки товаров и повышать их привлекательность для покупателей.