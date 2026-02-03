inSales: продажи продавцов на платформе выросли вдвое в 2025 году

Основной объем продаж продавцов в 2025 г. пришелся на маркетплейсы. Средний чек составил 4914 руб. на «Яндекс Маркете», 1820 руб. на Ozon и 1436 руб. на Wildberries. Об этом CNews сообщили представители inSales

inSales зафиксировала двукратный рост оборота продавцов на платформе в 2025 г. Общий объем продаж (GMV) достиг 407 млрд руб., это на 96% выше показателей 2024 г. Количество заказов увеличилось на 131%.

Лидирующим каналом продаж клиентов inSales остаются маркетплейсы. Основной объем продаж приходится на три крупнейших маркетплейса: Wildberries — 53,6% всех заказов, Ozon — 42,2%, «Яндекс Маркет» — 1,4%. При этом средний чек различается в разы: на «Яндекс Маркете» он составил 4914 руб., на Ozon — 1820 руб., на Wildberries — 1436 руб.

Собственные интернет-магазины продавцов (D2C) обеспечивают каждый пятый рубль в обороте — это третье место после Wildberries и Ozon в суммарном обороте компаний. В прямых продажах лидируют одежда и обувь (24% заказов), продукты и напитки (14,8%), музыка и книги (11,6%), косметика и красота (6,9%).

«Согласно исследованию Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), объем интернет-торговли в России за девять месяцев 2025 г. на 32% превысил показатели прошлого года за аналогичный период. Драйверами роста онлайн-продаж остаются удобство оформления заказа, возможность доставки в удобный пункт выдачи, а также персонализация. Покупатели ценят это и наши клиенты успешно это используют», – отметили представители inSales.

Количество посылок через сервис «inSales Доставка» в 2025 г. достигло 121 тыс. — рост на 120% к 2024 г. Сервис помогает продавцам подбирать оптимальные условия доставки и контролировать логистические расходы.