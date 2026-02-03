CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

МТС запустила для белгородцев бесплатный Wi-Fi в салонах связи

МТС развернула сеть бесплатного Wi-Fi в салонах собственной розничной сети в Белгородской области. Зоны бесплатного интернета работают в 14 локациях. Сеть доступна для абонентов всех операторов связи. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС запустили бесплатный интернет в шести салонах связи в областном центре, в пяти в Старом Осколе, и по одному в Губкине, Строителе и Алексеевке. Для подключения достаточно выбрать точку доступа «МТС Free» на своем смартфоне и пройти простую авторизацию. К бесплатному Wi-Fi могут подключиться белгородцы независимо от оператора, который предоставляет услуги связи. Скорость соединения до 100 Мбит/с позволит комфортно общаться в мессенджерах и социальных сетях, совершать банковские операции и пользоваться другими онлайн-сервисами. Одновременно к каждой точке доступа могут подключаться более 100 абонентов.

«Бесплатный Wi-Fi в салонах связи МТС – это еще один шаг к цифровому комфорту для белгородцев и гостей города. Надежная сеть, независимо от внешних обстоятельств, позволяет посетителям оставаться онлайн: связаться с близкими, найти нужную информацию, совершить банковский перевод, воспользоваться необходимыми сервисами», – сказала директор филиала МТС в Белгородской области Гузель Галеева.

Бесплатная сеть Wi-Fi доступна белгородцам в салонах связи МТС по следующим адресам: Белгород – Пр-кт Белгородский, д. 87а, корп. 2; Пр-кт Гражданский, д. 33; Пр-кт Б.Хмельницкого, д. 133И; Пр-кт Б.Хмельницкого, д. 137Т; Ул. Губкина, д. 42е; Ул. Преображенская, д. 102а.

Старый Оскол: Ул. Ленина, д. 22; Пр-кт Молодежный, д. 10; Мкр Ольминского, д. 17; Мкр Дубрава квартал 1, д. 23; Мкр Олимпийский, д. 63.

Г. Губкин, ул. Космонавтов, д. 14; Г. Строитель, ул. 5 Августа, д. 28; Г. Алексеевка, ул. Гагарина, д. 5а.

