Осознанность, локальность и аутентичность: Рокетбанк представил свою шоппинг-платформу «Фит»

2 февраля 2026 г. Рокетбанк запустил «Фит» — шоппинг-платформу и гид по локальным брендам. Продукт создан для людей, которые ценят аутентичных дизайнеров со своим стилем и философией. С его помощью банк планирует продвигать осознанный подход к покупкам, поддерживать самобытных представителей индустрии и объединять их с лояльной аудиторией. Об этом CNews сообщили представители Рокетбанка.

Сейчас в «Фите» можно найти одежду и аксессуары от Fakoshima, Naipache, Divno, ZNWR, Otten, Mulier, Novaya wear, Chumbley, Fashion Rebels и других. Покупателям предлагают выбрать не только близкую эстетику и качество, но и познакомиться с философией брендов, найти совпадение по смыслам.

Каждая из представленных марок отражает собственное представление о моде — от минимализма и уличной эстетики до переосмысления классики и футуристичных форм. Поэтому в сервисе не будет привычных фильтров вроде «премиум» или «демисезонная» одежда. Вместо этого выбор будет основываться на стилях, например, «минимализм» или «уличный». Кроме того, в Фите не будет распродаж и рекламных размещений.

«Мы хотим добавить шопингу удовольствия и осознанности. Не бесконечные покупки ради покупок, а увлекательный процесс, в котором выбор становится эмоциональным опытом, а вещи — выражают характер и ценности», — сказал сооснователь Рокетбанка Антон Захаров.

Внутри приложения также работает бренд-медиа «Аутфитер», где редакция рассказывает о моде без снобизма. Например, рекомендует, куда выгуливать вау-аутфиты, если нет повода, и предлагает найти аналоги известных брендов у себя в шкафу.

«"Фит" стал частью Рокетбанка, потому что мы давно смотрим на финансы шире, чем просто цифры на счете. Деньги — это инструмент для удовольствия и поддержки тех, кто тебе близок по духу. А локальные бренды сегодня и есть про это — про честность, осмысленность и связь с настоящими людьми», — сказал Антон.

«Фит» уже доступен внутри приложения Рокетбанка. За покупки пользователи получают 20% кешбэка рокетсами (внутренняя валюта банка) и могут оплатить ими до половины стоимости следующих заказов.

Шопинг-платформа продолжает идею, что финтех может быть не только удобным, но и вдохновляющим. Команда планирует расширять функционал, увеличивать количество брендов и создавать новое вместе с ними, сохранив главный принцип сервиса — поддерживать локальное и формировать культуру осознанного выбора.

