Т2 обеспечила работу сети без сбоев в мощнейший циклон на Камчатке

Т2, российский оператор мобильной связи, сохранил бесперебойную работу сети на Камчатке во время январского снегопада – сильнейшего за 30 лет. Несмотря на сложные климатические условия команда T2 также продолжила развивать собственную инфраструктуру в регионе. В январе оператор установил несколько новых базовых станций, значительно расширив покрытие в Елизове – втором по численности городе в Камчатском крае.

Во время серии мощных циклонов в крае были отменены авиарейсы, перекрыты выезды на трассы, а высота снежных сугробов превышала человеческий рост. Обеспечить плановую работу базовых станций команде Т2 в Камчатском крае помогли круглосуточный мониторинг сети, увеличение числа дежурных бригад.

К привычным рабочим обязанностям добавились нестандартные: расчистка оборудования от снега и льда, сохранение доступных подъездных путей к базовым станциям. Т2 усилила меры безопасности: на выезды бригады отправлялись не менее чем на двух автомобилях, чтобы оказать помощь друг другу в непредвиденных ситуациях.

С начала года оператор запустил в эксплуатацию несколько новых базовых станций в Елизове, что позволило расширить покрытие и улучшить качество сети для жителей. Еще одна базовая станция появилась в поселке Светлом Елизовского района: T2 запустила LTE-сеть в районе новой краевой больницы и тем самым обеспечила покрытие крупнейшего многопрофильного лечебного учреждения на Камчатке.

Алексей Дмитриев, заместитель генерального директора по технической инфраструктуре T2, сказал: «Активное развитие инфраструктуры – одна из ключевых наших задач, но не единственная. Не менее важно обеспечить работу сети без сбоев в любых ситуациях. Это настоящий вызов, с которым наши специалисты справляются очень достойно. На всех сотовых вышках оператора есть резервные источники питания, поддерживающие работу базовых станций даже при отключении электроэнергии. Обслуживание базовых станций регулярно проводится даже в сложных погодных условиях, но с обязательным соблюдением техники безопасности. Как бы ни разыгралась стихия, наша главная задача остается прежней – обеспечить качественной связью всех наших абонентов».

