Волгоградцам стал доступен ИИ-ассистент ментальной поддержки

МТС запустила нового ИИ-ассистента ментальной поддержки для молодежи Волгоградской области. Пользователи смогут рассказать виртуальному помощнику о тревогах и жизненных сложностях, получить практические рекомендации по улучшению эмоционального состояния, а также узнать больше об интересующих темах в области психологии. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Если обратиться к ассистенту по личной теме, ИИ будет задавать уточняющие вопросы. Например, если молодой пользователь не решается сменить место работы на старте карьеры и не понимает, как поступить, ассистент спросит, что именно истощает пользователя в текущей деятельности и что бы он хотел изменить. После короткого диалога бот выделит основную проблему, например, отсутствие перспектив карьерного роста, и переспросит, верно ли он понял трудность. На третьем этапе ассистент даст практический совет по постепенному решению проблемы: в случае с работой предложит составить список интересных компаний и посмотреть пять подходящих вакансий в ближайшую неделю.

Сервис имеет рекомендательный характер и не дает медицинских рекомендаций в случае проблем с ментальным здоровьем или пережитым травматическим опытом. Сценарий имеет прописанные табуированные темы, на которые ИИ-ассистент ментальной поддержки не будет отвечать. Тогда ИИ-ассистент посоветует обратиться к квалифицированному специалисту для оказания профессиональной помощи. При нажатии кнопки «Очистить диалог» ассистент забывает историю переписки и начинает общение с чистого листа. Консультации с ИИ-ассистентом доступны бесплатно и без ограничений по количеству обращений для абонентов тарифа РИИЛ.

«Молодежь Волгоградской области активно использует цифровые сервисы не только для общения и обучения, но и для решения личных вопросов и поддержки эмоционального состояния. Мы видим устойчивый интерес к сервисам, связанным с саморазвитием и психологическим комфортом. Запуск ИИ-ассистента в тарифе РИИЛ делает базовую ментальную поддержку доступной и бесплатной, что особенно важно для студентов и молодых специалистов на старте карьеры», - отметила директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

