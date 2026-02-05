РВБ готовится к открытию логистического комплекса в Саратове

РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) готовится к открытию первой очереди нового логистического комплекса в Саратове. Уже получено разрешение на ее ввод в эксплуатацию. В ближайшее время объект начнет работу. Об этом CNews сообщили представители РВБ.

Логистический комплекс находится в Саратове на ул. Индустриальная. В рамках первой очереди площадь логоцентра составит 84 тыс. кв. м, что позволит вместить более 23 млн единиц товаров.

В операционной зоне комплекса будет функционировать современное оборудование. В ближайшее время будут установлены два вертикальных автоматических сортировщика и несколько автоматических подъемников для стеллажных конструкций. Ввод в эксплуатацию всего комплекса запланирован к концу 2026 г. Общая площадь объекта составит 204 тыс. кв. м.

Открытие логистического комплекса в Саратове станет важным шагом в масштабировании инфраструктуры компании и укреплении Поволжья как одного из ключевых логистических хабов.

Запуск комплекса повысит скорость доставки в регионе, расширит возможности хранения, сортировки и обработки заказов. Продавцы смогут выгоднее делать поставки в логоцентр, снижая затраты на логистику до других объектов, и увеличивать свои обороты.

Объединенная компания Wildberries & Russ управляет более чем 205 логистическими объектами общей площадью свыше 4,7 млн кв. м. Наличие развитой складской инфраструктуры позволяет компании сохранять высокую скорость доставки, развивать дополнительную инфраструктуру вокруг логоцентров, предоставлять локальным производителям доступ к широкой сети дистрибуции товара по всей России и странам присутствия.