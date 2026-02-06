Половина производителей товаров планирует увеличить бюджеты в ритейл-медиа на 30% в 2026 году

Согласно исследованию «Яндекс Рекламы», ритейл-медиа уже занимают существенную долю в бюджетах компаний: в 2025 г. у 84% производителей на этот канал приходилось до трети всех рекламных расходов. В 2026 г. более половины опрошенных вендоров планирует увеличить инвестиции в ритейл-медиа: 49% нацелены на рост до 30%; 36% — до 15%; а 9% — до 50%.

Основным драйвером рекламодателей для продвижения в ритейл-медиа является высокая эффективность продвижения (53%). Помимо этого, среди ключевых преимуществ канала вендоры отмечают возможность дотянуться до большой аудитории (46%), а также простоту и удобство использования кабинетов для запуска рекламы (34%). Почти треть вендоров отмечает прямое влияние канала на выбор покупателя в точке продаж и высокое качество трафика.

Больше половины маркетологов считает, что разбирается в рынке ритейл-медиа и их рекламных возможностях. Однако около трети опрошенных ассоциируют этот канал исключительно с маркетплейсами. На деле ритейл-медиа охватывают также рекламные размещения на сайтах и в приложениях независимых интернет-магазинов, и доля такого инвентаря в экосистеме российских ритейл-медиа растет.

«Исследование выявило интересную тенденцию: четверть поставщиков выделяет бюджет на ритейл-медиа отдельной строкой, лишь у 10% он входит в бюджет трейд-маркетинга. Это свидетельствует о формировании самостоятельного медиаканала, в котором со временем появятся новые метрики оценки эффективности, специально разработанные для этого канала», — отметила Мария Старская, руководитель развития «Яндекс Ритейл Медиа».

Результаты исследования «Яндекс Рекламы» подтверждают прогнозы, согласно которым основной рост рынка рекламы в 2026 г. обеспечит именно сегмент ритейл-медиа. Его объем, по данным Okkam, может увеличиться на 45% до конца 2026 г. и составить 1,2 трлн руб.

«Яндекс» развивает платформу для ритейлеров и рекламодателей – «Яндекс Ритейл Медиа». Сегодня платформа объединяет 26 ритейлеров из сфер фармацевтики и здоровья, бытовой техники и электроники, авто, DIY, FMCG и пр. С декабря 2025 г. рекламодатели могут запускать продвижение на платформе через специальный кабинет – «Директ для вендоров».

Методология исследования: опрос на B2B онлайн-панели, ноябрь-декабрь 2025 г., Россия. Выборка – 400 респондентов. Профиль респондентов: маркетологи всех уровней (от UA-менеджеров до CMO), управляющие маркетинговыми бюджетами. Профиль компаний: компании-вендоры малого, среднего и крупного бизнеса, продающие товары на онлайн-площадках независимого ecom и маркетплейсах из следующих индустрий: фарма, товары для авто (автозапчасти), БТиЭ, FMCG, Beauty, Fashion, детские товары, спорттовары, мебель, товары для строительства и ремонта.