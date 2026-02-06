CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Сервисы Saby включены в «белый список» Минцифры

ИТ-компания «Тензор» сообщила о включении сервисов Saby в «белый список» Минцифры. Доступ к ним сохраняется при временных ограничениях или отключении мобильного интернета. Среди них — портал «Госуслуги», ресурсы РЖД, «Почты России», система маркировки «Честный Знак», сайты государственных органов, банков и СМИ. Операторы связи обеспечивают доступ к этим ресурсам через разрешенные маршруты передачи трафика.

Сервисы Saby (разработчик — ИТ-компания «Тензор») также вошли в «белый список» — теперь можно работать без перебоев даже в условиях ограничения мобильного интернета. Трафик к ресурсам из перечня операторы связи направляют по разрешенным маршрутам.

«Включение Saby в „белый список“ Минцифры России подтверждает, что наши сервисы необходимы бизнесу и госструктурам в любых условиях. Компании могут быть уверены, что документы и отчеты будут отправлены вовремя. В некоторых регионах страны это критически важно», — сказал Михаил Федотов, директор по развитию новых направлений Saby.

