Профессиональные медицинские сообщества проводят конференции на платформе «МТС Линк»

CoFactor, агентство медицинского и фармацевтического маркетинга, за 2025 г. организовало 19 образовательных мероприятий на платформе для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы «МТС Линк». Конференции и конгрессы собрали участников из России, стран СНГ, Северной и Латинской Америки. Специалисты могли подключаться к выступлениям ведущих экспертов дистанционно, без поездок и отрыва от работы. Большая часть мероприятий была аккредитована в системе непрерывного медицинского образования (НМО). Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк».

Медицинские организации и фармацевтические компании обращаются к CoFactor для проведения образовательных мероприятий для врачей, и для этих задач агентство использует платформу «МТС Линк». Вебинарный формат помогает удерживать внимание аудитории: вопросы спикеру можно задавать в специальном разделе, а при необходимости к трансляции подключается модератор. К каждому мероприятию может присоединиться до 10 тыс. человек. Для соблюдения требований НМО CoFactor применяет функции платформы: контроль присутствия слушателей, проведение тестирования в прямом эфире и формирование подробной статистики по каждому участнику. Эти инструменты позволяют организатору корректно проводить аккредитацию врачей и готовить отчетность для своих клиентов.

Одним из ключевых мероприятий стал 7-й Международный научно-практический конгресс «Раны и раневые инфекции», который прошел 25–27 ноября 2025 г. В течение трех дней эксперты из разных стран обсуждали современные подходы к лечению, методы профилактики раневых инфекций, тактику ведения сложных клинических случаев. Конгресс проходил в гибридном формате, за три дня к онлайн-трансляции подключились свыше 300 участников.

«Каждое мероприятие для нас — это высокая ответственность перед аудиторией и заказчиками. Нам необходимо решение, которое стабильно работает при подключении из разных стран и соответствует требованиям российского законодательства по обработке персональных данных. Важно и то, что техподдержка реагирует оперативно — это существенно снижает риски в прямом эфире», — отметила руководитель группы по работе с клиентами CoFactor Офелия Алмоян.

«Профессиональные конференции и конгрессы помогают врачам обновлять клинические знания и внедрять современные подходы к диагностике и лечению. Онлайн-формат расширяет такие программы и упрощает участие в них иностранных экспертов и слушателей. Для поддержки международных мероприятий мы развиваем функциональность «МТС Линк»: в платформе уже доступны англоязычный интерфейс для встреч и вебинаров и модуль синхронного перевода, а недавно мы запустили субтитры с автоматическим переводом иностранных выступлений в режиме реального времени. Такой подход позволяет врачам из разных стран слушать экспертов без языковых и технических ограничений», — отметил директор по работе с индустрией здравоохранения «МТС Линк» Алексей Нечипорук.

