Искусственный интеллект «Яндекса» начал предугадывать поведение мошенников в рекламе

В 2025 г. «Яндекс» улучшил процесс поиска недобросовестных рекламодателей. Система предугадывает поведение мошенников и заранее блокирует тех рекламодателей, которые меняют контент на сайте на фишинговый уже после прохождения модерации. Искусственный интеллект позволяет прогнозировать шаги злоумышленников и блокировать их еще до того, как они успеют нанести ущерб пользователям. Это позволяет уменьшить количество переходов по фишинговым объявлениям в 10 раз.

Недобросовестные рекламодатели всегда начинают размещение рекламы через безобидный контент, как на сайте, так и в своих креативах. После прохождения первого этапа модерации контент меняется на опасный, поэтому очень важно отследить эту смену и быстро остановить показ такой рекламы. Благодаря внедрению искусственного интеллекта система просто реагирует на нарушения, а предугадывает мошенническое поведение.

В основе системы — алгоритмы, которые анализируют как поведение рекламодателей, так и контент, который они размещают. Технология выявляет подозрительные паттерны и так называемые «заготовки» — признаки того, что сайт может быть использован для распространения фишингового контента уже после прохождения модерации. Система учитывает множество факторов — от изменений в контенте сайта и нетипичной динамики посещаемости до технических деталей. Алгоритмы распознают фрагменты кода, ранее замеченные на вредоносных ресурсах, механизмы подмены контента в зависимости от устройства пользователя, характерные для мошенников ключевые слова и фразы, а также связи с уже заблокированными сайтами. Такой комплексный подход делает борьбу с фишингом не реактивной, а превентивной.

В общей сложности в 2025 г. «Яндекс» заблокировал более 120 тыс. аккаунтов недобросовестных рекламодателей, которые пытались разместить запрещенный контент. Основными причинами блокировок стали попытки рекламировать запрещенные товары или услуги, азартные игры, подделки и некачественные услуги. Также за 2025 г. «Яндекс» заблокировал и не допустил к участию в рекламной сети более 86 тыс. сайтов, 4 тыс. приложений и 32 тыс. Telegram-каналов из-за нарушения правил рекламной сети.