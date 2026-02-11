2ГИС запустил оплату проезда по Московскому скоростному диаметру

2ГИС представил обновления для столичных водителей: геосервис начал учитывать часы платного проезда по МСД при построении маршрутов, а еще в приложении появилась возможность оплатить проезд по скоростному диаметру. Теперь водители заранее знают, когда дорога станет платной, и могут оплатить проезд в навигаторе. Об этом CNews сообщили представители 2ГИС.

Новые функции — часть развития 2ГИС как приложения для повседневной жизни в городе: более персонализированного и удобного геосервиса, который помогает ориентироваться в течение дня и справляться с городскими задачами — в одном приложении.

Навигатор теперь учитывает платные часы МСД

Московский скоростной диаметр (МСД) — одна из главных скоростных магистралей столицы. Она работает с гибкой тарификацией — плата взимается только в часы пик. Теперь 2ГИС показывает, когда МСД платный, а когда нет, и стал первым картографическим сервисом в России, который учитывает переменный режим платной трассы при построении маршрутов. Пользователи видят не только сам факт платности, но и сколько будет стоить маршрут, а еще предупредит о приближающемся начале платного периода или о его окончании.

Если дорога платная в момент построения маршрута, 2ГИС покажет предупреждение и укажет стоимость проезда. При включенной настройке «избегать платных дорог» такой будет предложен только в бесплатные часы. Если платный период начнется менее чем через 30 минут, навигатор подскажет точное время, например: «Бесплатно до 16:00». Если дорога остается бесплатной — никаких уведомлений не будет.

В 2ГИС можно оплатить проезд по Московскому скоростному диаметру

Кроме того, в 2ГИС теперь можно оплачивать проезд по Московскому скоростному диаметру — прямо в приложении, без перехода на другие сайты или сервисы.

Для оплаты достаточно авторизоваться, перейти в раздел «Платные дороги» в профиле пользователя и ввести СТС автомобиля. Если за пользователем числится задолженность за проезд по платной дороге, 2ГИС отобразит сумму и предложит оплатить — банковской картой с помощью сервиса ЮKassa (сервис финтех-компании «ЮMoney» для приема платежей онлайн и офлайн). Новая функция экономит время в дороге: не нужно искать, где и как оплатить — все под рукой в одном приложении.

«Теперь водитель точно знает, когда МСД станет платным и сколько это будет стоить. Это помогает планировать маршрут без сюрпризов. А возможность оплатить проезд прямо в приложении делает поездку еще удобнее», — отметил CPO (руководитель продуктов) в 2ГИС Максим Березкин.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы делаем все, чтобы городская инфраструктура была удобной и доступной для москвичей. Для автомобилистов, которые пользуются платными дорогами, подключаем различные способы оплаты проезда. Например, оплатить начисление за проезд по Московскому скоростному диаметру можно множеством способов: на официальном сайте дороги, в приложении «Парковки России», на «Госуслугах». Теперь водителям доступен еще один удобный способ — в приложении 2ГИС», – отметил Максим Ликсутов.

Новые функции в Москве уже доступны в актуальной версии 2ГИС для iOS и Android. Скачать или обновить приложение можно бесплатно в App Store, Google Play и других магазинах приложений.