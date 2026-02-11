CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

«МегаФон» укрепил сеть на границе Чечни и Дагестана

Сразу в нескольких населенных пунктах Ножай-Юртовского района «МегаФон» провел модернизацию телеком-оборудования. Благодаря этому максимальная скорость мобильного интернета здесь увеличилась на 10%. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Оператор расширил частотный спектр в диапазоне 2100 МГц в селах Симсир и Татай-Хутор. В самом восточном районе региона инженеры подключили средние и высокие диапазоны частот для повышения пропускной способности каналов. Это обновление позволяет выходить в Сеть, работать с приложениями и скачивать крупные объемы трафика даже в дороге из одной республики в другую.

Контент теперь загружается быстрее, а использовать его одновременно может большее число абонентов во всем Ножай-Юртовском районе. За последние полгода потребление трафика здесь увеличилось на 21%. Это связано в том числе с тем, что в районе расположены культурно-исторические места, такие как этнографический комплекс «Шира-Бена», куда часто приезжают гости. В первую очередь, это жители Ставрополья, Дагестана и Ростовской области.

«Наши клиенты в данном районе ежемесячно используют в среднем около 25 ГБ мобильного интернета. Этого хватит, чтобы скачать 15 фильмов в формате Full HD для просмотра как дома, так и в долгой поездке. Мы уже сейчас готовимся к туристическому сезону и развернули строительство и модернизацию телеком-инфраструктуры по всей республике. Скорость загрузки стала быстрее не только в крупных селах и аулах, но и в десятке других населенных пунктов региона», — сказал директор «МегаФона» в Чечне Мурад Евлоев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российские власти нашли «железобетонный» способ заблокировать YouTube

Конференция CNews «Цифровая трансформация 2026» состоится 7 апреля

На «Госуслугах» можно проверить долги у посторонних людей и организаций

В России начинается «замедление» Telegram. Опрос

В России подключение гражданских дронов к системе «ЭРА-ГЛОНАСС» станет обязательным

Рынок облачных сервисов в России вырос за год на треть

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор DIGMA PRO Edge: доступный планшет в металлическом корпусе

Как бесплатно преобразовать речь в текст: лучшие ИИ-сервисы

Обзор планшета TECNO MEGAPAD Pro (T1201): взвешенный взгляд на устройство среднего класса

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще