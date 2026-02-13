«Литрес» запустил функцию покупки книг в подарок

Книжный сервис «Литрес» объявил о запуске функции покупки книг в подарок. Теперь пользователи смогут приобретать книги по модели PPD (pay per download) для другого человека — получать подарочную ссылку с бесплатным доступом и направлять её адресату. Для дарения доступны все цифровые книги из каталога сервиса — более миллиона произведений в электронном и аудиоформате.

«Литрес» запустил функцию покупки книг в подарок. Ранее в сервисе были доступны подарочные сертификаты на выбранную сумму, «Литрес Подписку» или «Литрес Абонемент». Теперь пользователи смогут выбрать конкретную книгу в качестве подарка, воспользовавшись на её странице кнопкой «Подарить». Причем оплачивать произведения можно и бонусами программы «Книголов». После оплаты сформируется подарочная ссылка, которую следует самостоятельно направить получателю любым удобным способом. При её активации книга с бесплатным доступом автоматически появится в личном кабинете пользователя в разделе «Мои книги». К приобретению в подарок доступны все книги из каталога сервиса (более одного миллиона произведений) за исключением бесплатного контента, бумажных книг, вебтунов и подкастов. Пока функция появилась на сайте «Литрес», в приложениях Android и iOS она будет подключена весной 2026 г.

«Запуск функции «Книга в подарок» — возможность для клиентов «Литрес» делиться с близкими интересными и полезными произведениями, дарить им радость узнавания нового. Для сервиса — это инструмент привлечения новых пользователей благодаря подарку от уже существующих, а также способ возвращения читателей на Литрес», — сказал генеральный директор группы компаний «Литрес» Сергей Анурьев.